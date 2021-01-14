Фото: скриншот с сайта YouTube

В прокате — «Чудо-женщина — 1984», сиквел успешного комикса студии DC. И что куда важнее, первый после «Довода» Кристофера Нолана большой международный релиз после закрытия кинотеатров и переноса всех премьер из-за пандемии.

В России выход «Женщины» на экраны получился несколько скомканным. В Штатах блокбастер вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. В большинстве других стран — под Новый год, на рождественские каникулы, как и положено большому семейному кино. У нас — только теперь, без всякой помпы и особых шансов на кассовые рекорды.



Но главная проблема «Женщины» даже не во времени выхода, а в противоречии между ожиданием и реальностью. Как и «Довод», «Женщину» очень долго ждали — фильм должен был выйти на экраны еще прошлым летом. Но все-таки нолановский фильм-эксперимент — штука для фанатов режиссера, их трудно разочаровать настолько математически выверенной вещью. «Женщина» — история глобальная, для всех возрастов. Тем более представитель вида комиксов, самого популярного и массового кино последних десятилетий, которое в равной степени если не любят, то хотя бы регулярно смотрят примерно все. К тому же приквел был уж очень многообещающим: первый кинокомикс, снятый женщиной-режиссером, Патти Дженкинс, автором сложным и неординарным, пришедшим из мира независимого кино. А тут еще в центре повествования — амазонка, которая сражается со злом в нарциссичном мире мачо и самоуверенных вояк. Это была громкая и привлекательная заявка на большое, значительное, смелое высказывание — которого и ждали от «1984».

Фото: скриншот с сайта YouTube

Кажется, эти самые ожидания и подвели Дженкинс и продюсера фильма, мастера ярких зрелищ и мегаломана Зака Снайдера (он же отвечает за предыдущие проекты DC — от «Хранителей» до «Лиги справедливости»). Они честно попытались угодить всем — и молодым зрителям, для которых феминизм и равные права — норма, и старичкам, которые ценят отсылки к классике (взять хотя бы очевидную, следующую из названия — к Оруэллу), и соскучившимся по большим зрелищам озверевшим от карантина обывателям.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Сюжет «Женщины» Дженкинс (она же выступила в качестве сценариста) строит с обескураживающей простотой и бесхитростностью. Спустя годы после подвигов на полях Первой мировой чудо-женщина амазонка Диана Принс (Галь Гадот) работает в Вашингтоне, в Смитсоновском институте, а по ночам тихонько продолжает исполнять обязанности отважной воительницы и борется со злом. На работе Диана сталкивается с одним из экспонатов — камнем, исполняющим все желания любого, кто к нему прикоснется. Прикасается к камушку много кто, желания сыпятся, как из рога изобилия. Диана заполучает назад своего возлюбленного, погибшего много лет назад (Крис Пайн). Ее коллега Барбара (Кристен Уиг) от камня обретает силу и отвагу настоящей амазонки. Амбициозный бизнесмен (Педро Паскаль) — власть, какой не имеет никто на земле; он быстро становится едва ли не влиятельнее президента США. В итоге отважной Диане приходится устанавливать порядок в этом хаосе сбывающихся фантазий и реализованных комплексов.

Пусть в самом названии (да и в сюжете, в общем, тоже: слово «правда» тут звучит уж очень настойчиво, да и министерств хватает) очень старательно подчеркнута отсылка к роману Оруэлла, на выходе «Женщина» имеет куда больше общего с «Волшебником страны Оз», чем с классикой антиутопии. Тем более странно выглядят внедренные в этот бесхитростный сюжет «взрослые» элементы. Педро Паскаль вообще в этой сказке играет почти портретную роль Трампа — хотя что делать политику в милой и наивной истории для детей и их родителей? По иронии судьбы, куда современнее звучала первая «Женщина» — решенная в ретростилистике. «1984» ближе к сказке. Тут, при всех попытках сместить акценты, на первый план все равно выходит зрелище. А все остальное, скорее, мешает искренне радоваться эффектным поединкам и красивым стилизациям под романтическую эпоху восьмидесятых.



Получилась пестрая и бойкая история, примитивная, наивная, но впечатляющая размахом. С другой стороны, именно по этому — большому зрелищу на большом экране — зрители и скучали целый год. В конце концов, стриминг как раз этого не способен был предоставить. С политикой, феминизмом и актуальными темами он прекрасно справлялся.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»