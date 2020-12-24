Фото: скриншот трейлера / YouTube

В прокате — «Огонь», новый фильм студии Никиты Михалкова ТРИТЭ, продолжающий ее фирменную линейку новогодних блокбастеров про подвиги простых мужиков. После хоккеистов и баскетболистов настал черед пожарных.

Странно выглядит прокат эпохи второй волны пандемии: все крупные международные премьеры перенесены или отменены, в кинотеатрах идут лишь три традиционных новогодне-каникулярных хита, снятых одними и теми же людьми. Сперва вышли сказочно-исторические «Серебряные коньки» студии ТРИТЭ, потом комедия Алексея Нужного и «Квартета И» «Обратная связь», теперь — снятый Нужным для студии ТРИТЭ блокбастер про пожарных «Огонь».



Сценарист «Экипажа», «Движения вверх», «Шпиона» и «Легенды номер 17» Николай Куликов на героическом нарративе не одну собаку съел, он умеет показывать подвиги ежедневных героев и наполнять повествования фактурой, спора нет. Но в случае с «Огнем» ему как будто отказывает чувство формы: фильм раз за разом рассыпается на отдельные линии, эпизоды, зарисовки, а в единое целое сюжет упорно не собирается. Пересказ его, соответственно, тоже рассыпается на маленькие истории: про деревенских жителей, которые больше обеспокоены визитом пожарных, чем соседством с полыхающими лесами; про беременную, которая оказывается в автобусе посреди лесного пожара; про транспортировку машины через леса, превратившиеся в море огня.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Что у Куликова точно получается — это сочинить для сего «концерта ко дню пожарного» сольные номера для каждого персонажа. Он действительно придумывает всем, включая эпизодических персонажей, историю, драму (пусть не всегда оригинальную и неожиданную) и — психологию.

Герои Константина Хабенского и Ивана Янковского с самого начала пикируются — дочь одного (ее играет Стася Милославская, занявшая, судя по «Стрельцову», амплуа жены героя-любовника) влюблена в другого, и теперь папе и бойфренду дочки предстоит выяснять отношения в экстремальных ситуациях.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Персонажа Виктора Сухорукова, пилота, наградили добродушием и болтливостью (богатый материал для актера с энергией мультиварки), печального героя Виктора Добронравова — пережитой и невысказанной трагедией. Юрию Кузнецову, гению эпизода с сорокалетним стажем, Куликов подарил смущенную деловитость — а это уже готовая интонация для актера, умеющего выразительно молчать и смотреть вдаль слезящимися глазами.

Правда, во-первых, все эти «вставные номера» остаются «вставными номерами», старательными и выразительными, но все-таки этюдами, и в единое целое, еще раз, они не складываются. А во-вторых, практически все роли написаны как будто по мотивам прошлых работ актеров, как краткий экскурс в их имидж и палитру: вот Хабенский умеет красивым голосом много говорить серьезные вещи и нервничать, а Янковский обладает редкой отрицательной харизмой, очень притягательной. Кузнецов хорошо молчит, а Сухоруков хорош, наоборот, когда мелет без умолку — и каждую реплику превращает в цыганочку с выходом.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Единственный, кого тут материал смог раскрыть по-новому, — Ирина Горбачева в роли пассажирки-роженицы в экстремальных ситуациях: первоклассная клоунесса с сильным характером раскрывается как драматическая актриса. Но на смехотворно короткое время, за которое даже Горбачевой большого образа не построить.



Для режиссера-комедиографа Алексея Нужного «Огонь» — первая «серьезная» работа, достаточно неожиданное переключение профиля с острых и актуальных шуток на высокую патетику. И оно вполне ожидаемо режиссеру не удается: он даже не пытается дробный материал Куликова хоть как-то собрать и увлечен, кажется, только самой стихией, ее гулом, цветом и запахом.

В итоге от «Огня» остается только огонь. Эффектные планы пылающей стихии, горящие деревья разных пород, снятые в павильоне и на натуре, нарисованные при помощи компьютерной графики и реальные, снятые оператором Михаилом Милашиным, работавшим над патриотическим блокбастером «Т-34» и «Льдом». С одной стороны — ну, представьте себе, если бы от «Движения» остался один мячик, а в «Легенде» интереснее всего было бы следить за печальной судьбой клюшки. С другой — не зря же говорят, что на огонь можно смотреть вечно.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

