Петербургские угонщики за день оставили без корейских кроссоверов бизнесмена и 74-летнего пенсионера

За полдня 17 января в центре Петербурга у предпринимателя пропал лизинговый кроссовер KIA. А в Выборгском районе неизвестный поживился кроссовером Hyundai — хозяин-пенсионер оставил машину на полтора часа.



Как стало известно «Фонтанке», днем 17 января в полицию Центрального района Петербурга обратился 49-летний гендиректор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками. Мужчина сообщил, что в период с часа ночи до 13:15 от дома 34 по улице Черняховского похитили черный KIA Sportage 2020 года, который принадлежит лизинговой компании и у него находился в лизинге.