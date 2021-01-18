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Петербургские угонщики за день оставили без корейских кроссоверов бизнесмена и 74-летнего пенсионера

За полдня 17 января в центре Петербурга у предпринимателя пропал лизинговый кроссовер KIA. А в Выборгском районе неизвестный поживился кроссовером Hyundai — хозяин-пенсионер оставил машину на полтора часа.

Как стало известно «Фонтанке», днем 17 января в полицию Центрального района Петербурга обратился 49-летний гендиректор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками. Мужчина сообщил, что в период с часа ночи до 13:15 от дома 34 по улице Черняховского похитили черный KIA Sportage 2020 года, который принадлежит лизинговой компании и у него находился в лизинге.

Вечером того же дня в полицию Выборгского района Петербурга обратился 74-летний местный житель. Между 18:45 и 20:15 у него угнали серый Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Машина стояла у дома 10 по улице Композиторов.

По обоим угонам решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Суммы ущерба устанавливаются.

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