Пожарного оставили без машины на Васильевском. Подозреваемых поймали быстро — они попали в ДТП

Двое мужчин в Василеостровском районе Петербурга днем 17 января похитили уже не новый автомобиль у пожарного инспектора. Но алкоголь в крови помешал им уехать далеко.
Как сообщает 18 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 января в полицию Василеостровского района обратился 40-летний петербуржец, работающий пожарным инспектором на судостроительном заводе. Он рассказал, что в четыре часа дня от дома 6 по Наличной улице неизвестные похитили его Ford Mondeo 2001 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 182 тысячи рублей.
Прибывшие на место сотрудники полиции по «горячим следам» после совершенного ДТП задержали у дома 100 по Среднему проспекту В. О. подозреваемых. Ими оказались двое пьяных мужчин 34 и 50 лет, оба официально не работают и проживают в одном доме. Их доставили в отдел полиции и составили на них протоколы по части 1 статьи 20.1 УК РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.