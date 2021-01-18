Пожарного оставили без машины на Васильевском. Подозреваемых поймали быстро — они попали в ДТП

Двое мужчин в Василеостровском районе Петербурга днем 17 января похитили уже не новый автомобиль у пожарного инспектора. Но алкоголь в крови помешал им уехать далеко.



Как сообщает 18 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 января в полицию Василеостровского района обратился 40-летний петербуржец, работающий пожарным инспектором на судостроительном заводе. Он рассказал, что в четыре часа дня от дома 6 по Наличной улице неизвестные похитили его Ford Mondeo 2001 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 182 тысячи рублей.