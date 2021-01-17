Навальный находится в транзитной зоне, загранпаспорт ему не вернули — адвокат

Прибывший в Москву и задержанный сразу на паспортном контроле оппозиционер Алексей Навальный пребывает в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Об этом 17 января сообщает Meduza со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

«Алексей Навальный находится в транзитной зоне аэропорта; вход туда запрещен. Загранпаспорт политика находится у пограничников», — передаёт издание.



Как уточняет Znak, по словам Михайловой, печать о пересечении границы в загранпаспорт «берлинскому пациенту» так и не поставили. «Право на звонок не дали, меня как адвоката несмотря на ордер не допустили», — сказала она.