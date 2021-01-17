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Навальный находится в транзитной зоне, загранпаспорт ему не вернули — адвокат

Прибывший в Москву и задержанный сразу на паспортном контроле оппозиционер Алексей Навальный пребывает в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Об этом 17 января сообщает Meduza со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

«Алексей Навальный находится в транзитной зоне аэропорта; вход туда запрещен. Загранпаспорт политика находится у пограничников», — передаёт издание.

Как уточняет Znak, по словам Михайловой, печать о пересечении границы в загранпаспорт «берлинскому пациенту» так и не поставили. «Право на звонок не дали, меня как адвоката несмотря на ордер не допустили», — сказала она.

Ранее ФСИН сообщила о задержании оппозиционера. Основанием стало «вынесенное 29 декабря 2020 года постановление начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (20)

Владислав М
Полнейший беспредел власти!
виктор эммануил
Скорее всего,посадят на самолет и выдворят из страны. Все это уже было и не раз.Причину придумают.
260657101
У ФСИН нет полномочий задерживать Навального если нет решения суда или если суд назначен в ближайшие 48 часов после задержания, суд по "нарушению" Навальным , так называемого испытательного срока ( а дело сфабриковано и есть решение об этом Европейского суда и по сути подтверждено Верховным судом России отправившего дело на пересмотр) назначен на 29 января, то есть действия по задержанию Навального незаконны, решение ФСИН и кто проводил задержание , преступны. Таков закон. Ну и то что ему отказали в адвокате и не дают никакой информации где он, это по беспределу и данное задержание можно расценивать как похищение человека, неважно что это делали люди в форме на режимном объекте, с точки зрения закона это похищение.
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