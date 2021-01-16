В Петербурге женщина получила 19 ударов ножом. Подозреваемый в её убийстве сын перед преступлением выкладывал видео в TikTok

Травмы брата и сестры, тела которых 16 января найдены в Красногвардейском районе Петербурга, не ограничиваются одним ударом ножа. На их телах зафиксировали множественные колотые раны.
По информации «Фонтанки», на теле 53-летней жительницы квартиры на проспекте Шаумяна насчитали 19 ран, предположительно нанесённых ножом. Женщину нашли в коридоре около ванной. Её брат был младше на десять лет, он умер на диване, также с многочисленными ранами.
В ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили, что нож изъят. 17-летнего подозреваемого в убийстве, который приходится погибшим сыном и племянником, задержали в квартире. Сначала он заявил, что нашёл родных уже мёртвыми, потом признался, что сначала ударил ножом угрожавшего ему дядю, а потом набросился на мать, которая пыталась заступиться за мужчину.
По предварительным данным, семейный конфликт произошёл вчера. Пятничный вечер юноша проводил, снимая новый клип для своего TikTok. Он активный тиктокер, который, если верить аккаунту, создаёт свои миксы. Собрал десятки тысяч лайков и немногим более полутора тысяч подписчиков.