В Петербурге женщина получила 19 ударов ножом. Подозреваемый в её убийстве сын перед преступлением выкладывал видео в TikTok

Травмы брата и сестры, тела которых 16 января найдены в Красногвардейском районе Петербурга, не ограничиваются одним ударом ножа. На их телах зафиксировали множественные колотые раны.



По информации «Фонтанки», на теле 53-летней жительницы квартиры на проспекте Шаумяна насчитали 19 ран, предположительно нанесённых ножом. Женщину нашли в коридоре около ванной. Её брат был младше на десять лет, он умер на диване, также с многочисленными ранами.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили, что нож изъят. 17-летнего подозреваемого в убийстве, который приходится погибшим сыном и племянником, задержали в квартире. Сначала он заявил, что нашёл родных уже мёртвыми, потом признался, что сначала ударил ножом угрожавшего ему дядю, а потом набросился на мать, которая пыталась заступиться за мужчину.