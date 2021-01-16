FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20
Печать

В Петербурге женщина получила 19 ударов ножом. Подозреваемый в её убийстве сын перед преступлением выкладывал видео в TikTok

Травмы брата и сестры, тела которых 16 января найдены в Красногвардейском районе Петербурга, не ограничиваются одним ударом ножа. На их телах зафиксировали множественные колотые раны.

По информации «Фонтанки», на теле 53-летней жительницы квартиры на проспекте Шаумяна насчитали 19 ран, предположительно нанесённых ножом. Женщину нашли в коридоре около ванной. Её брат был младше на десять лет, он умер на диване, также с многочисленными ранами.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили, что нож изъят. 17-летнего подозреваемого в убийстве, который приходится погибшим сыном и племянником, задержали в квартире. Сначала он заявил, что нашёл родных уже мёртвыми, потом признался, что сначала ударил ножом угрожавшего ему дядю, а потом набросился на мать, которая пыталась заступиться за мужчину.

По предварительным данным, семейный конфликт произошёл вчера. Пятничный вечер юноша проводил, снимая новый клип для своего TikTok. Он активный тиктокер, который, если верить аккаунту, создаёт свои миксы. Собрал десятки тысяч лайков и немногим более полутора тысяч подписчиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

zenotr
Почему попрошайку не блокируют.
Frank Costello
Они уже не знают как выпендриться в этом тиктоке!
Вот и думай правильным ли было заблокировать эту сеть в России?
Дмитрий Миленин
нужно было обращаться в Полицию вместо чтобы хвататься за нож и скакать выше неба
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний