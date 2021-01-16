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В Петербурге задержанный за двойное убийство подросток рассказал, почему расправился с матерью и дядей

Полицейские и следователи разговорили 17-летнего жителя Красногвардейского района Петербурга, задержанного после того, как в его квартире обнаружили тела двух человек. Он уже не настаивает, что нашёл своих родных мёртвыми.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, юноша, которому осталось чуть больше двух месяцев до восемнадцатилетия, объяснил случившееся в квартире проспекте Шаумяна семейным конфликтом. По его словам, накануне ему угрожал дядя, мать встала на его сторону и заступалась за брата перед сыном. В результате парень схватился за нож.

Полицию на проспект Шаумяна вызвали около 11:40 в субботу. По предварительным данным, семья переехала из Приморского района летом прошлого года, там же подросток, который ранее привлекался за кражу, состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Изначально он отрицал свою причастность к гибели родных, утверждая, что нашёл их без признаков жизни. Сейчас юноша в отделе полиции.

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Комментарии (13)

Mafioza
Нашли подростка)очередная звездина интернета, странно, что этот репортаж с места расправы не вел.
Darkgene
По теме, ну да конечно, ведь давно известно, что у нас на зонах и на крытых 90% невиновных сидят. Их как правило хватают на улице и в застенках делают разговорчивыми. Было много ценного опыта по данной теме во время работы в окружном суде на Полярном круге нашей страны. Бывает состояние аффекта и разные непонятки, но это очень небольшой процент от общего количества тяжких преступлений. Нормальный человек просто не может пойти на ТАКОЕ преступление, что бы ему ни говорили, как бы его не доставали. Отчасти поэтому очень мало преступлений квалифицируется как "в целях самозащиты".
Питер123
Еще пара дней и все громкие убийства последних лет на себя возьмет. Зачем раскрывать, если можно парня запытать до признания. Браво.
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