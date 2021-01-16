В Петербурге задержанный за двойное убийство подросток рассказал, почему расправился с матерью и дядей

Полицейские и следователи разговорили 17-летнего жителя Красногвардейского района Петербурга, задержанного после того, как в его квартире обнаружили тела двух человек. Он уже не настаивает, что нашёл своих родных мёртвыми.



Как стало известно «Фонтанке» 16 января, юноша, которому осталось чуть больше двух месяцев до восемнадцатилетия, объяснил случившееся в квартире проспекте Шаумяна семейным конфликтом. По его словам, накануне ему угрожал дядя, мать встала на его сторону и заступалась за брата перед сыном. В результате парень схватился за нож.