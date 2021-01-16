За двойное убийство в Петербурге задержан подросток. Убиты его мать и дядя

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти двух человек в Красногвардейском районе Петербурга. Под подозрение попал их несовершеннолетний родственник.



Как стало известно «Фонтанке», 16 января в районе полудня наряд вневедомственной охраны и полиция прибыли в пятиэтажку на проспекте Шаумяна, 54, где в одной из квартир были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Эксперты зафиксировали на телах ножевые ранения.

Задержан 17-летний петербуржец. По предварительной информации, погибшие — его мать и дядя. По его версии, обоих он нашёл уже без признаков жизни, когда в субботу вернулся в квартиру.