Эрмитаж вернет деньги за не проведенные в 2020 году из-за коронавируса экскурсии

Эрмитаж сообщил о возможности возврата средств тем владельцам абонементов 2020 года, которые не смогли посетить экскурсии из-за приостановки допуска посетителей в музей с 17 марта по 14 июля 2020 года.



В группе музея в соцсетях предложили таким держателям абонементов обратиться в экскурсионное бюро, предварительно записавшись по указанным телефонам или по электронной почте.



Деньги вернут при наличии не поврежденного бланка абонемента, паспорта, при наличии — чека, при необходимости — банковской карты (если покупка осуществлялась по ней).

