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Эрмитаж вернет деньги за не проведенные в 2020 году из-за коронавируса экскурсии

Эрмитаж сообщил о возможности возврата средств тем владельцам абонементов 2020 года, которые не смогли посетить экскурсии из-за приостановки допуска посетителей в музей с 17 марта по 14 июля 2020 года.

В группе музея в соцсетях предложили таким держателям абонементов обратиться в экскурсионное бюро, предварительно записавшись по указанным телефонам или по электронной почте.

Деньги вернут при наличии не поврежденного бланка абонемента, паспорта, при наличии — чека, при необходимости — банковской карты (если покупка осуществлялась по ней).

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