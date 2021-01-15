Премиальный Genesis уехал от хозяина в Купчино, у сотрудника нефтяной компании в Киришах увели кроссовер

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 января в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 36-летний житель Пушкина. Мужчина сообщил, что в период с 17 часов 12 января по 18:20 14 января от дома 8 по проспекту Славы кто-то похитил его черный Genesis G80 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,4 миллиона рублей.

Автомобильные угонщики за последние несколько суток поживились корейскими машинами не только в Петербурге, но и в Ленобласти. В Купчино их добычей стал премиальный седан, в Киришах — кроссовер. В Луге еще один кроссовер увели за три часа без присмотра.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в начале четвертого часа дня 13 января похищенный автомобиль проезжал 73-й километр КАД, двигаясь в направлении Таллинского шоссе.

В полицию Киришского района обратился 30-летний киришанин, работающий мастером на нефтеперерабатывающем предприятии. Свой Hyundai Santa Fe 2018 года он в последний раз видел около 17 часов 6 января у дома 48 по Волховской набережной в Киришах, а в 17:30 14 января машины на месте не нашел. Ущерб, по его оценкам, составил 2,6 миллиона рублей.

Еще один корейский кроссовер угнали в Луге. В районную полицию обратилась 43-летняя местная жительница и рассказала, что ее белый KIA Sorento Prime пропал в промежуток с 18:30 до 21:30 14 января от дома 5 по улице Миккели. Автомобиль 2018 года женщина оценила в 2,5 миллиона рублей. Неизвестный угонщик попал на камеру, на записи видно, как в 19:42 он садится в «КИА» и уезжает.

По всем трем случаям полиция возбудила уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).