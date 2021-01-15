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Петербуржцы наблюдают побочные спецэффекты мороза — световые столбы

Редкое для Петербурга атмосферное явление под названием «световые столбы» заметили жители города в ночь на 15 января. Из-за мороза свет фонарей красиво устремился вверх, что создало эффект портала.

Фотографиями явления поделился читатель «Фонтанки» Евгений. Красивые снимки продемонстрировал подписчик telegram-канала «Астро Фото Болото» Владимир.

автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир

Данный оптический эффект возникает, когда свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Морозная погода и снег к этому располагают.

автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

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