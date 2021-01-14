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Минобороны Швеции показало «войну будущего» за Арктику. В противнике угадывается Россия

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/j2DPj5_u08Q" target="_blank" class="_">Försvarsmakten</a> на Youtube<br><br>
Скриншот видео с канала Försvarsmakten на Youtube

Министерство обороны Швеции выпустило серию видеороликов о предполагаемом глобальном вооруженном конфликте будущего под общим названием «Когда начнется война». В них в качестве потенциального противника неявно изображена Россия.

Всего в серии пять видеороликов под названиями «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?», а также трейлер. Они были опубликованы на официальном канале Минобороны Швеции на YouTube 13 января. Клипы основаны на вероятных сценариях будущего, разработанных шведскими вооруженными силами, агентством оборонных исследований и другими ведомствами и, как утверждают авторы, призваны повысить осведомленность об угрозах и возможных последствиях войны для шведов.

Главной темой роликов стала Арктика. Глобальное потепление и повышение уровня океана, по мнению авторов, приведет к повышенному интересу к Арктике и Северному Ледовитому океану — в частности, как к транспортному коридору и богатому источнику природных ресурсов. Ведущие мировые державы начнут борьбу за Арктику, которая, вероятно, выльется в вооруженный конфликт.

Военные считают, что конфликт затронет и Швецию, а война будущего будет гибридной. В качестве противоборствующих сторон указаны США, которые, по мнению шведских военных, должны стать их союзниками, Россия и Китай. Напрямую в роликах этого не утверждается, но присутствуют косвенные подсказки и отсылки к советско-американскому противостоянию, современным амбициям США и российским демонстрациям присутствия в регионе.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/j2DPj5_u08Q" target="_blank" class="_">Försvarsmakten</a> на Youtube<br><br>
Скриншот видео с канала Försvarsmakten на Youtube

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