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Регулятор дорожной безопасности США потребовал от Tesla отозвать 158 тысяч машин

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США потребовало у компании Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей. Направление официального требования довольно необычно для управления. Как правило, автопроизводители добровольно соглашаются на отзыв в ходе обсуждения с регулирующими органами.

Как сообщает 14 января Reuters, речь идет об автомобилях Model S 2012–2018 годов выпуска и Model X 2016–2018 годов. По сообщению управления, у них были выявлены неполадки в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), из-за которых могут перестать работать сенсорные дисплеи, а это угрожает безопасности людей. В том числе, из-за дефекта может пропасть изображение с камеры заднего вида, и невозможно будет включить обогрев лобового стекла.

В NHTSA указали, что другие автопроизводители неоднократно отзывали автомобили из-за аналогичных проблем. Tesla должна будет ответить управлению до 27 января, а в случае отказа объявить отзывную кампанию — предоставить полное объяснение своего решения.

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Комментарии (1)

Alexander_5e4cfced16b74
дистанционно софт обновят - и всё )
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