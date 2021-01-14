Регулятор дорожной безопасности США потребовал от Tesla отозвать 158 тысяч машин

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США потребовало у компании Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей. Направление официального требования довольно необычно для управления. Как правило, автопроизводители добровольно соглашаются на отзыв в ходе обсуждения с регулирующими органами.



Как сообщает 14 января Reuters, речь идет об автомобилях Model S 2012–2018 годов выпуска и Model X 2016–2018 годов. По сообщению управления, у них были выявлены неполадки в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), из-за которых могут перестать работать сенсорные дисплеи, а это угрожает безопасности людей. В том числе, из-за дефекта может пропасть изображение с камеры заднего вида, и невозможно будет включить обогрев лобового стекла.