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Буровая установка без ведома владельца уехала из Петербурга в Можайск

В Петербурге средь бела дня похитили грузовик с буровой установкой. Вечером он уже был в Подмосковье.

Как стало известно «Фонтанке», 13 января около восьми часов вечера в полицию Петербурга сообщили о пропаже буровой установки на базе автомобиля КАМАЗ. Машина исчезла около часа дня от дома 85, корпус 1, по Северному проспекту.

Данные GPS показали, что к концу дня грузовик успел добраться до города Можайск в Московской области.

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Комментарии (3)

MyAdmiral Kruzenshtern
Нехило гнали. До Можайска на КамАЗе часов 8 ходу. Но прибыль угонщикам знатная, там ценник подороже ренжровера...
yujinspb2
А, извините, в этот раз я неправ, не разглядел.
yujinspb2
Восемь вечера это белый день? Фонтанка, ну наймите уже себе непьющего редактора, этот почти в каждой новости либо вагон ошибок делает, либо несёт чушь.
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