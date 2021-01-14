Буровая установка без ведома владельца уехала из Петербурга в Можайск

В Петербурге средь бела дня похитили грузовик с буровой установкой. Вечером он уже был в Подмосковье.



Как стало известно «Фонтанке», 13 января около восьми часов вечера в полицию Петербурга сообщили о пропаже буровой установки на базе автомобиля КАМАЗ. Машина исчезла около часа дня от дома 85, корпус 1, по Северному проспекту.

Данные GPS показали, что к концу дня грузовик успел добраться до города Можайск в Московской области.