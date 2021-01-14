Спутниковая сигнализация Toyota Camry на Дунайском не спасла от умелых автоворов

Не «корейцами» едиными поживились автомобильные угонщики в Петербурге в ночь с 12 на 13 января. В Московском районе города их добычей стала «Тойота». Но и традиций нарушать не стали: во Фрунзенском сотрудника строительной фирмы оставили без кроссовера от «Хёндэ».



Как стало известно «Фонтанке», утром 13 января в полицию обратился 51-летний официально не работающий петербуржец, не нашедший на месте свою черную Toyota Camry 2019 года. Автомобиль пропал между 18 часами 12 января и 10:10 13 января от дома 3 по Дунайскому проспекту. Ущерб потерпевший оценил в 1,8 миллиона рублей.