Начальника отдела строительной фирмы в Петербурге лишили машины, пока он работал

Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 января в полицию обратился 43-летний начальник отдела в крупной фирме по строительству коммуникаций, проживающий в коттеджном поселке под Петербургом. Он рассказал, что между 7:50 и 20:15 того же дня кто-то похитил его белый Hyundai Tucson 2016 года выпуска. Машину он оставил неподалеку от работы — у дома 26, корпус 7, по Пулковскому шоссе, а вечером на месте не нашел. Ущерб мужчина оценил в 1,5 миллиона рублей.

Автомобильные угонщики традиционно прошлись по корейским кроссоверам. В Московском районе Петербурга без автомобиля оставили сотрудника строительной компании, а в Кировском районе Ленобласти — воспитательницу детского сада.

Утром 12 января с сообщением об угоне в полицию обратилась 34-летняя жительница Кировска, работающая воспитательницей в детском саду. Женщина оставила свой белый KIA Sorento Prime 2020 года выпуска у дома 1 по бульвару Партизанской Славы в Кировске около 20:05 11 января, а в 8:10 следующего дня кроссовера на месте не оказалось. Ущерб составил 2 659 900 рублей.

По обоим угонам возбудили уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).