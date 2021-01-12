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В Дагестане госпитализировали с отравлением более тридцати детей. Власти советуют не пить воду из-под крана

Управление СК по Дагестану начало проверку после отравления более 30 детей в Буйнакске. Об этом 12 января вечером сообщает пресс-служба ведомства.

По информации «Интерфакса», с отравлением госпитализированы как минимум 36 детей в возрасте от 2 до 13 лет. «Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести, лишь один в тяжелом состоянии, так как у него обнаружена сопутствующая патология», - заявил собеседник издания.

По версии СК, причиной отравления могла стать «загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям». По факту происшествия проводится проверка в отношении лиц, которые должны контролировать состояние водопроводных сетей и качество воды.

Ранее руководство городской администрации уже обратилось к жителям с просьбой не пить сырую воду из-под крана в Буйнакске.

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Комментарии (5)

265027681
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Заранее большое человеческое спасибо..............
Fruit Bat
То есть этих детей не объединяет больше ничего, кроме воды из-под крана? Ни общая школа/детсад/кружок? Тогда странно, почему взрослых среди пострадавших нет.
Василий Марущак
Нахрена этому государству дети? Что бы растить из них рабов налогоплательщиков, не доживающих до пенсионного возраста.
Если кому сказать в соседней Финляндии, что воду из под крана пить не рекомендуется, то те просто покрутят пальцем у виска.
Отношение государства к детям хуже чем как к скоту, ибо ни какому фермеру не придёт на ум поить скот отравленной водой, даже если этот скот идёт на убой.
И помните, государство не просило вас рожать.
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