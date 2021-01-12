В Дагестане госпитализировали с отравлением более тридцати детей. Власти советуют не пить воду из-под крана

Управление СК по Дагестану начало проверку после отравления более 30 детей в Буйнакске. Об этом 12 января вечером сообщает пресс-служба ведомства.



По информации «Интерфакса», с отравлением госпитализированы как минимум 36 детей в возрасте от 2 до 13 лет. «Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести, лишь один в тяжелом состоянии, так как у него обнаружена сопутствующая патология», - заявил собеседник издания.



По версии СК, причиной отравления могла стать «загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям». По факту происшествия проводится проверка в отношении лиц, которые должны контролировать состояние водопроводных сетей и качество воды.

