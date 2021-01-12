Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , ДТП произошло на Софийской улице по дороге из Колпино в сторону КАД, в крайнем правом ряду. По словам очевидца Михаила, легковой автомобиль стоял на «аварийке», выставив знак аварийной остановки и уперев его в колесо — это колесо видно на дороге в начале видео с места аварии.

Михаил проехал мимо и уже в зеркало заднего вида увидел ДТП. «Фура даже не думала остановиться по его полосе и на всех ходах в него влетела», — рассказывает он в комментариях. Водитель легковой машины, по его словам, ремонтировался, «рядом с машиной сидел».

Легковому автомобилю от удара сильно вмяло заднюю часть. О пострадавших не сообщается.