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Трал с бульдозером укоротил легковую машину на Софийской. «Ремонтировался человек»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14423585" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Столкновение «слона» и «Моськи» наблюдали автомобилисты днем 12 января в Колпинском районе Петербурга. Огромный трал, перевозивший гусеничную технику, приехал в стоявший легковой автомобиль.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло на Софийской улице по дороге из Колпино в сторону КАД, в крайнем правом ряду. По словам очевидца Михаила, легковой автомобиль стоял на «аварийке», выставив знак аварийной остановки и уперев его в колесо — это колесо видно на дороге в начале видео с места аварии.

Автор: vk.com/spb_today

Михаил проехал мимо и уже в зеркало заднего вида увидел ДТП. «Фура даже не думала остановиться по его полосе и на всех ходах в него влетела», — рассказывает он в комментариях. Водитель легковой машины, по его словам, ремонтировался, «рядом с машиной сидел».

Легковому автомобилю от удара сильно вмяло заднюю часть. О пострадавших не сообщается.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14423585" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Редиска Здесь
Наверное, еще в темноте было. Интересно, на легковушке хоть какой-то свет был? Продаются знаки аварийной остановки с мигающей подсветкой. Такой там был бы очень кстати.
Zloi_prohozhiy
По мне лично, это раньше за рулем фур, щебёнковозов, тралов, самосвалов и т.д профессионалы были, сейчас сплошной сбр0д.
ost-21
Кто эти люди на внедорожниках???
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