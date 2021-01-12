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Илон Маск по-русски отреагировал на твит Роскосмоса о дне рождения Королёва

Российская ракетно-космическая промышленность 12 января отмечает 114-летие со дня рождения советского учёного и конструктора Сергея Королёва. К поздравлению Роскосмоса в Twitter присоединился Илон Маск, глава Tesla и по совместительству основатель космической компании SpaceX.

В ответ на твит Роскосмоса о 114-летии со дня рождения Королёва Маск коротко, но на русском языке написал: «Он был великолепен».

Это не первая коммуникация Илона Маска с Роскосмосом в Twitter. В июле этого года глава «Теслы» рассказал, что побеседовал с семьей Королёва, назвав его «одним из лучших», на что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поправил: «Он был лучшим». А в мае Маск ответил на поздравления Рогозина с успешным запуском корабля Crew Dragon компании SpaceX, доставившего американских астронавтов на МКС.

Сергей Павлович Королёв является основоположником практической космонавтики. Он один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения и конструктор, внесший огромный вклад в развитие отечественной космонавтики. Родился Королёв 12 января 1907 года в Житомире. В 1931 году совместно с Фридрихом Цандером организовал одну из первых в стране ракетных организаций — Группу изучения реактивного движения (ГИРД) при Центральном совете Осоавиахима, которую и возглавил. В 1938 году он был репрессирован и осужден на 10 лет, в 1944 году его досрочно освободили. С 1950 по 1966 год был председателем Совета главных конструкторов СССР, в 1958 году получил звание академика АН СССР. Под его руководством был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Скончался Королёв 14 января 1966 года в Москве.

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