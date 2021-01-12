Российская ракетно-космическая промышленность 12 января отмечает 114-летие со дня рождения советского учёного и конструктора Сергея Королёва. К поздравлению Роскосмоса в Twitter присоединился Илон Маск, глава Tesla и по совместительству основатель космической компании SpaceX.
В ответ на твит Роскосмоса о 114-летии со дня рождения Королёва Маск коротко, но на русском языке написал: «Он был великолепен».
Он был великолепен— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021
Это не первая коммуникация Илона Маска с Роскосмосом в Twitter. В июле этого года глава «Теслы» рассказал, что побеседовал с семьей Королёва, назвав его «одним из лучших», на что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поправил: «Он был лучшим». А в мае Маск ответил на поздравления Рогозина с успешным запуском корабля Crew Dragon компании SpaceX, доставившего американских астронавтов на МКС.