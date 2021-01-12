Японская компания Sony испытала свой первый электромобиль Vision-S на европейских дорогах общего пользования. Короткий видеоролик о том, как проходили сборка, подготовка и тесты прототипа, был опубликован на официальном канале компании на YouTube.
Как сообщает 12 января пресс-служба Sony, испытания Vision-S проходили в Австрии в декабре 2020 года. В ролике видно, что тестировали прототип не только на загородных трассах, но и на городских улицах. В будущем компания планирует провести испытания своей разработки и в других регионах.
Свой первый электромобиль Sony анонсировала на выставке CES 2020. Прототип Vision-S оснащен двумя электромоторами мощностью 200 Квт (272 л.с.) и полным приводом. До 100 км/ч он способен разогнаться за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 240 км/ч.
Электрокар получил систему автопилота уровня 2+, которую со временем планируют развить до четвертого уровня. Система оснащена адаптивным круиз-контролем и способна самостоятельно перестраиваться и парковаться. Прототип снабдили десятками датчиков для отслеживания окружающей обстановки, лидарами и камерами, включая салонную, которая будет распознавать личность и состояние находящихся в машине людей, и к примеру если пассажир спит, система сама отрегулирует климат вокруг него до комфортного состояния. Также Vision-S может подключаться к сетям 5G, а программное обеспечение обновляет данные по сети в режиме реального времени.