Японская компания Sony испытала свой первый электромобиль Vision-S на европейских дорогах общего пользования. Короткий видеоролик о том, как проходили сборка, подготовка и тесты прототипа, был опубликован на официальном канале компании на YouTube.

Как сообщает 12 января пресс-служба Sony, испытания Vision-S проходили в Австрии в декабре 2020 года. В ролике видно, что тестировали прототип не только на загородных трассах, но и на городских улицах. В будущем компания планирует провести испытания своей разработки и в других регионах.