Пока водитель ходил в магазин, пассажир угнал его машину и устроил ДТП в Купчино

Житель Петербурга вез знакомого, вышел в магазин и остался без машины. Нашел он ее уже битой после ДТП, а знакомого и след простыл.



Как стало известно «Фонтанке», днем 11 января в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 32-летний местный житель, руководящий центром обслуживания в одном из крупных банков. Мужчина рассказал, что в ночь с 10 на 11 января был в своей KIA Rio с 65-летним знакомым. В половине двенадцатого ночи он оставил приятеля в машине, припаркованной у дома 51, корпус 2, по Дунайскому проспекту, а сам вышел в магазин, не став брать с собой ключи от автомобиля.