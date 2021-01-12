Пока водитель ходил в магазин, пассажир угнал его машину и устроил ДТП в Купчино

Житель Петербурга вез знакомого, вышел в магазин и остался без машины. Нашел он ее уже битой после ДТП, а знакомого и след простыл.
Как стало известно «Фонтанке», днем 11 января в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 32-летний местный житель, руководящий центром обслуживания в одном из крупных банков. Мужчина рассказал, что в ночь с 10 на 11 января был в своей KIA Rio с 65-летним знакомым. В половине двенадцатого ночи он оставил приятеля в машине, припаркованной у дома 51, корпус 2, по Дунайскому проспекту, а сам вышел в магазин, не став брать с собой ключи от автомобиля.
В течение следующих двух часов приятель, воспользовавшись отсутствием хозяина машины, пересел на водительское сиденье, завел автомобиль и уехал. Около 2 часов ночи у дома 30, корпус 5, по улице Ярослава Гашека на угнанном KIA 2011 года выпуска он столкнулся с припаркованным на проезжей части Citroen, после чего бросил машину и скрылся. Спустя полчаса автомобиль обнаружил его владелец.
Позарившегося на чужую машину приятеля задержали днем 11 января, вскоре после обращения хозяина KIA в полицию. Автомобиль после осмотра передали собственнику под сохранную расписку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.