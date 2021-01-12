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У бизнесмена увели KIA Sorento с парковки в Пулково. Угонщик воспользовался оставленным талоном

Предприниматель из Петербурга воспользовался долгосрочной парковкой в аэропорту Пулково, но сохранить машину она ему не помогла. Неизвестный похититель уехал на ней по его же парковочному талону.

Как стало известно «Фонтанке», 11 января в полицию Московского района обратился 33-летний петербуржец, гендиректор фирмы, выпускающей оборудование для очистных сооружений. Мужчина рассказал, что в период с 9:30 6 января по 19:30 10 января с парковки P4 у аэровокзала пропал его коричневый KIA Sorento Prime 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,55 миллиона рублей.

Парковка оборудована камерой видеонаблюдения. Отсмотрев записи, полицейские установили, что машину увели в тот же день, что и поставили на стоянку, — в 9 часов вечера 6 января. Неизвестный мужчина подошел к автомобилю, сел в него и тронулся. С парковки он выехал по парковочному талону, который находился в машине.

По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
Брэхня.
Он сначала должен был взять талон, оплатить его, а только потом поехать
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