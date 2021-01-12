У бизнесмена увели KIA Sorento с парковки в Пулково. Угонщик воспользовался оставленным талоном

Предприниматель из Петербурга воспользовался долгосрочной парковкой в аэропорту Пулково, но сохранить машину она ему не помогла. Неизвестный похититель уехал на ней по его же парковочному талону.



Как стало известно «Фонтанке», 11 января в полицию Московского района обратился 33-летний петербуржец, гендиректор фирмы, выпускающей оборудование для очистных сооружений. Мужчина рассказал, что в период с 9:30 6 января по 19:30 10 января с парковки P4 у аэровокзала пропал его коричневый KIA Sorento Prime 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,55 миллиона рублей.