Пассажиропоток на границе с Финляндией за год сократился на 75%. Больше 600 человек из России в Суоми не пустили

Количество пересечений на самом оживлённом участке границы между Финляндией и Россией в 2020 году сократилось на 75% в сравнении с 2019-м и на 73% — в сравнении с 2018-м. Об этом 11 января сообщает пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Всего границу Суоми с Ленобластью пересекли за пандемийный год 1 миллион 938 тысяч раз.

Пассажиропоток на МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка») просел на 74% (до 631 тыс.), МАПП «Нуйямаа» («Брусничное») — на 76% (до 741 тыс.), «Иматра» («Светогорск») — на 74% (до 421 тыс.).