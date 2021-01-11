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Пассажиропоток на границе с Финляндией за год сократился на 75%. Больше 600 человек из России в Суоми не пустили

Количество пересечений на самом оживлённом участке границы между Финляндией и Россией в 2020 году сократилось на 75% в сравнении с 2019-м и на 73% — в сравнении с 2018-м. Об этом 11 января сообщает пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Всего границу Суоми с Ленобластью пересекли за пандемийный год 1 миллион 938 тысяч раз.

Пассажиропоток на МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка») просел на 74% (до 631 тыс.), МАПП «Нуйямаа» («Брусничное») — на 76% (до 741 тыс.), «Иматра» («Светогорск») — на 74% (до 421 тыс.).

Поезда «Аллегро» и «Лев Толстой» успели свозить до закрытия границ 123 тыс. пассажиров (в 2019-м их было 656 тыс.).

За год в Суоми на этом участке границы не пустили 615 человек (в 2019-м таковых было 880). «Наиболее частой причиной отказа во въезде была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса», — пояснили в погранслужбе.

Напомним, что ограничения на въезд в Финляндию из-за пандемии COVID-19 действуют с 19 марта 2020 года. На прошлой неделе их продлили как минимум до 9 февраля 2021 года.

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Комментарии (2)

W Bons
так у фиников не было ни одной распродажи с весны прошлого года
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