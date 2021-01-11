Бил стекла машин головой и кирпичом. В Петербурге вынесли приговор незадачливому угонщику

Как сообщает 11 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 3 сентября 2020 года между 2:28 и 2:35 у дома 23, строение 1, по улице Маршала Тухачевского подсудимый подошел к припаркованному автомобилю Mazda CX-5, собираясь его угнать. Поднятым с земли кирпичом он разбил стекло водительской двери и проник в салон машины. Сев на водительское место, он стал обыскивать бардачок в поисках ключа зажигания, но был застигнут владелицей машины.

В Петербурге суд вынес приговор угонщику. На «горячем» его поймала владелица машины, которую тот пытался умыкнуть. А перед этим мужчина успел неподалеку поколотить еще один автомобиль, в том числе собственной головой.

Это мужчину не спугнуло. Выйдя из машины, он схватил женщину за грудки и потребовал отдать ему ключи от машины. Увидев, что та передала ключи находившемуся рядом мужчине, злоумышленник переключился на него. Хозяйка «Мазды» же в это время направилась к подъезду, чтобы позвать на помощь охранника, который и прервал попытки незадачливого угонщика вытребовать ключи от автомобиля.

При поступлении дела в суд подсудимому помимо попытки угона вменялась еще и порча имущества. Незадолго до неудавшегося угона у дома 13 по Маршала Тухачевского он поколотил припаркованный Opel Mokka. Подойдя к машине, мужчина ударил головой по стеклу правой передней двери, разбил его и незаконно проник в салон. Устроив в автомобиле беспорядок, он вылез, раза три пнул «Опель», затем столько же раз ударил цепью, которую нашел на улице и намотал на руку. В итоге ущерб составил почти 46 тысяч рублей.

Однако затем от хозяйки «Опеля» поступило ходатайство о прекращении производства в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый загладил причиненный вред и принес извинения. В результате дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) суд прекратил, и осталось только обвинение в попытке угона с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В последнем он признался и раскаялся.