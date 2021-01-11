Массовая авария в Приморском районе Петербурга днем 11 января закончилась возгоранием одной из машин. Момент столкновения засняли камеры видеонаблюдения.
Как стало известно «Фонтанке», около 12:50 в районе дома 5 по Ушаковской набережной столкнулись четыре автомобиля: Mazda, Renault, Skoda Rapid и Infiniti. На записях с камер видно, как «Мазда» расталкивает едущие в соседних рядах «Рено» и «Шкоду», затем догоняет «Инфинити» и врезается в него сзади. После этого Infiniti и Mazda, дымя, проезжают с десяток-другой метров и останавливаются.
По информации «Фонтанки», в результате ДТП у «Мазды» загорелся моторный отсек. Машину быстро потушили. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, но водителя «Мазды» осмотрели медики.
Из-за аварии оказались перегорожены две полосы и собралась пробка. Сейчас, по данным «Яндекса», на Ушаковской набережной наблюдается небольшой затор от Ушаковского моста в сторону Кантемировского.