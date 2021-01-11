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Mazda растолкала две машины, наподдала третьей и загорелась на Ушаковской набережной

Массовая авария в Приморском районе Петербурга днем 11 января закончилась возгоранием одной из машин. Момент столкновения засняли камеры видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке», около 12:50 в районе дома 5 по Ушаковской набережной столкнулись четыре автомобиля: Mazda, Renault, Skoda Rapid и Infiniti. На записях с камер видно, как «Мазда» расталкивает едущие в соседних рядах «Рено» и «Шкоду», затем догоняет «Инфинити» и врезается в него сзади. После этого Infiniti и Mazda, дымя, проезжают с десяток-другой метров и останавливаются.

По информации «Фонтанки», в результате ДТП у «Мазды» загорелся моторный отсек. Машину быстро потушили. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, но водителя «Мазды» осмотрели медики.

Из-за аварии оказались перегорожены две полосы и собралась пробка. Сейчас, по данным «Яндекса», на Ушаковской набережной наблюдается небольшой затор от Ушаковского моста в сторону Кантемировского.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

hal9000
Да мне каЭтся это народ уже прикалывается..просто как игра..потомучто за это ниче небудет..если например у меня родители работают в правительстве..или руководящий состав предприятий где можно у работяг бабки обрезать зарплатные то я спокойно могу взять старую машину и гонять сбивая всех..особо ниче мне не будет..никто не посадит..штрафы с работяг с зарплаты с каждого родители сдерут и заплатят за меня штраф...сплошные бонусы и в новостях засвечусь..все меня обсуждать будут..)
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