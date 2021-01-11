Прокуроры нашли нарушения на турбазе под Норильском, где после схода лавины погибли трое человек

Коттеджи для отдыхающих, которые в минувшие выходные оказались под снегом в результате схода лавины в районе горнолыжной базы под Норильском, были построены без соответствующего разрешения. Первые результаты проверки прокуратуры Красноярского края 11 января приводит «Интерфакс».



«Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительство данных объектов», — сообщил изданию представитель надзорного ведомства, отметив, что прокуроры устанавливают всех причастных к данному нарушению лиц и другие обстоятельства случившегося.

