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Прокуроры нашли нарушения на турбазе под Норильском, где после схода лавины погибли трое человек

Коттеджи для отдыхающих, которые в минувшие выходные оказались под снегом в результате схода лавины в районе горнолыжной базы под Норильском, были построены без соответствующего разрешения. Первые результаты проверки прокуратуры Красноярского края 11 января приводит «Интерфакс».

«Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительство данных объектов», — сообщил изданию представитель надзорного ведомства, отметив, что прокуроры устанавливают всех причастных к данному нарушению лиц и другие обстоятельства случившегося.

ЧП произошло в ночь на 9 января в пригороде Норильска. В результате схода лавины под снегом оказались несколько домиков, в которых находились клиенты горнолыжной базы «Гора Отдельная». Некоторые отдыхающие смогли выбраться самостоятельно. Однако есть и погибшие — это трое человек, один из которых — ребёнок.

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