Поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте в Норильске завершены к утру 9 января. Из-под снега достали троих, в том числе маленького ребенка.
МЧС России
Как сообщает МЧС России, через несколько часов после схода лавины живым удалось найти подростка. Однако его состояние тяжелое, он в больнице с обморожениями. Позже нашли женщину, мужчину и полуторагодовалого ребенка, уже без признаков жизни.
Из-под снега самостоятельно выбрались двое, еще одну семью помогли освободить спасатели и волонтеры.
Лавина сошла на горнолыжный курорт в 25 километрах от Норильска около часа ночи. Снегом засыпало минимум пять коттеджей. На месте работали почти 250 человек со стороны спасательных служб.