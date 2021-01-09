FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

После схода лавины под Норильском погибли трое

Поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте в Норильске завершены к утру 9 января. Из-под снега достали троих, в том числе маленького ребенка.

МЧС России

Как сообщает МЧС России, через несколько часов после схода лавины живым удалось найти подростка. Однако его состояние тяжелое, он в больнице с обморожениями. Позже нашли женщину, мужчину и полуторагодовалого ребенка, уже без признаков жизни.

Из-под снега самостоятельно выбрались двое, еще одну семью помогли освободить спасатели и волонтеры.

Лавина сошла на горнолыжный курорт в 25 километрах от Норильска около часа ночи. Снегом засыпало минимум пять коттеджей. На месте работали почти 250 человек со стороны спасательных служб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Ivan Topor
Фонтанка!!!
Вы когда уже этого бота-вымогателя заблокируете?
bleskcar
Человек который хочет найти работу, всегда ее найдёт! Ищу работников на автомойку, русские вообще даже не звонят по объявлению!!! Раз не можешь найти работу, значит не хочешь работать!, значит и помощи не достоин или «разводом» занимаешься!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний