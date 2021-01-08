Из-под снега в Норильске откопали семью из 4 человек. Они живы

Семью из четырех человек спасли после схода лавины под Норильском. Еще двое выкопались самостоятельно.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник вечером 8 января. Подробности собеседник не разглашает. Поисковая операция продолжается. По предварительным данным, серьезно из найденных и спасшихся никто не пострадал. На месте работают более 200 человек и 18 единиц техники, сообщает МЧС. К работе также привлечены волонтеры.

Лавина сошла на горнолыжный курорт около часа ночи по Норильску (девять вечера по Москве). Снегом завалило пять коттеджей.