Минимум пять человек, включая детей, могут находиться под снегом на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» под Норильском. Лавина снесла несколько коттеджей.

Официально про сход лавины МЧС региона сообщает коротко, лишь подтверждая сам факт. По данным от федерального центра министерства, под снегом оказались пять домов. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что среди пропавших пока пять человек, в том числе двое детей.