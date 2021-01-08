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На горнолыжный курорт в Норильске посреди ночи сошла лавина. Под снегом в темноте ищут людей

Минимум пять человек, включая детей, могут находиться под снегом на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» под Норильском. Лавина снесла несколько коттеджей.

Официально про сход лавины МЧС региона сообщает коротко, лишь подтверждая сам факт. По данным от федерального центра министерства, под снегом оказались пять домов. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что среди пропавших пока пять человек, в том числе двое детей.

В соцсетях местные жители призывают всех, у кого есть снегоходы, лопаты, фонари, собаки-ищейки или просто время на помощь. В Норильске сейчас два часа ночи. Курорт расположен в 25 км от города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Dir
Странная информация или минимум подача информации, среди ночи на курорте в Норильске люди? в -20, а по ощущениям - 30, понимаю что северяне закаленные, но все таки....да с детьми, пусть и выходные, каникулы...
nuga
какой курорт в этой черной пурге?
Rozenkrantz
не в 25км, а в двух км от города и подразделения МЧС, а от вент ствола рудника там метров 500. там склон такой, что сильных лавин не помню ни разу и деревья есть и рельеф не особо крутой. наверное, очень снежный последний месяц. печально это всё, надеюсь обойдется без жертв
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