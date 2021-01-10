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Таксист в Петербурге возвращал свою машину с погоней. Помогло ДТП

«Хендэ Солярис» стал героем приключенческого фильма, когда его водитель в ночь с 8 на 9 января решил подвезти двух нетрезвых мужчин.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января, 42-летний мужчина, который занимается частным извозом, около 23 часов в пятницу в Выборгском районе подобрал двоих. Мужчины, не очень трезвые на вид, попросили отвезти их к станции метро «Гражданский проспект», но по пути передумали и стали спорить, куда им все-таки нужно.

На углу Гражданского и Суздальского проспектов «Хендэ» остановился у отделения банка — промежуточной точки, куда пассажиры решили заехать. Водитель вышел с одним из них на улицу, покурить. В этот момент второй пассажир с заднего сиденья пересел за руль и поехал.

Таксист за минуту поймал попутку и бросился в погоню. У дома 109 по Суздальскому проспекту «Хендэ» врезался в поребрик и остановился. Его водитель удерживал 50-летнего угонщика до приезда полиции. После этого его увезли в больницу, чтобы осмотреть после ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

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Комментарии (5)

DimDimych
И чего-то не припомню на углу Гражданского и Суздальского отделения банка. Там его и открыть-то негде, с одной стороны пустыри, с другой жилые блочки.
DimDimych
"Таксист за минуту поймал попутку и бросился в погоню."
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То что за минуту поймал попутку, звучит как-то очень фантастично. А то что попутка еще гонялась за угнанной тачкой, вообще, не реально.
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