Таксист в Петербурге возвращал свою машину с погоней. Помогло ДТП

«Хендэ Солярис» стал героем приключенческого фильма, когда его водитель в ночь с 8 на 9 января решил подвезти двух нетрезвых мужчин.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января, 42-летний мужчина, который занимается частным извозом, около 23 часов в пятницу в Выборгском районе подобрал двоих. Мужчины, не очень трезвые на вид, попросили отвезти их к станции метро «Гражданский проспект», но по пути передумали и стали спорить, куда им все-таки нужно.



На углу Гражданского и Суздальского проспектов «Хендэ» остановился у отделения банка — промежуточной точки, куда пассажиры решили заехать. Водитель вышел с одним из них на улицу, покурить. В этот момент второй пассажир с заднего сиденья пересел за руль и поехал.

