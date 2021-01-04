В Петербурге мужчина умер в аптеке. Он пришёл с рецептом на препараты от коронавируса

Мужчина скончался в аптеке в Приморском районе Петербурга. Он хотел купить препараты, использующиеся при лечении коронавируса.



Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне около полудня в аптеку на Коломяжском проспекте вошёл посетитель. Мужчина отдал фармацевту рецепт на препараты, которые выписываются при лечении коронавируса. Горожанин стал задыхаться, сел сначала на корточки, а затем упал на пол. Ему вызвали скорую, но медики оказались бессильны.

Скончавшемуся мужчине 54 года. В социальных сетях он указал, что окончил ИТМО и работал системным администратором.