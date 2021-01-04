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В Петербурге мужчина умер в аптеке. Он пришёл с рецептом на препараты от коронавируса

Мужчина скончался в аптеке в Приморском районе Петербурга. Он хотел купить препараты, использующиеся при лечении коронавируса.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне около полудня в аптеку на Коломяжском проспекте вошёл посетитель. Мужчина отдал фармацевту рецепт на препараты, которые выписываются при лечении коронавируса. Горожанин стал задыхаться, сел сначала на корточки, а затем упал на пол. Ему вызвали скорую, но медики оказались бессильны.

Скончавшемуся мужчине 54 года. В социальных сетях он указал, что окончил ИТМО и работал системным администратором.

За последние сутки Петербург впервые за пандемию обогнал Москву по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (64)

jump
А как ему не ходить в аптеку, если он живёт в однушке, с ипотекой на 20лет?!! Родственники живут в другом городе. Если приедут, то жить им на полу месяц и болеть с ним на равне. Ещё и сами в больничку поедут.. А доставка еды, и прочей байды - плати. И таких людей сотни тысяч.
jump
Я правильно понимаю, что ипотечный кредит закроется банком, и квартира перейдёт в собственность наследников (родственников) в случае смерти заёмщика ?
1691
Сей,нас те, которые" понаехали" объяснят, что короны нет- выдумки мировой за кулисы... и их можно понять- им остаться без работы- смерти страшнее. К себе в мухосранск , а там семеро по лавкам. Они с поражением лёгких 50% на работу будут ходить- куда деваться...не их вина- их беда
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