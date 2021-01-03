В МЧС по Петербургу назвали предварительную причину появления пламени, вырывавшегося из-под тротуара у Гостиного двора

Причиной появления пламени, вырывавшегося из-под просевших тротуарных плит у Гостиного двора в Петербурге стало короткое замыкание в силовом кабеле. Об этом 3 января «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.



По данным ведомства, информация о случившемся по адресу: Садовая улица, 17, поступила примерно в половине восьмого вечера. «По прибытии установлено, что предположительно произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра», — рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС. Пострадавших нет.