В МЧС по Петербургу назвали предварительную причину появления пламени, вырывавшегося из-под тротуара у Гостиного двора

Причиной появления пламени, вырывавшегося из-под просевших тротуарных плит у Гостиного двора в Петербурге стало короткое замыкание в силовом кабеле. Об этом 3 января «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.
По данным ведомства, информация о случившемся по адресу: Садовая улица, 17, поступила примерно в половине восьмого вечера. «По прибытии установлено, что предположительно произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра», — рассказали «Фонтанке» в городском управлении МЧС. Пострадавших нет.
В пресс-службе «Петербурггаза» также отчитались, что работавшая на месте бригада утечки газа не зафиксировала.
«На место выезжала служба МЧС, кабельной сети. Оказалось, короткое замыкание. Дефект устранили, завтра проведут обследование. Отключения не было», — добавили чуть позже в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
По информации представителя «Россети Ленэнерго», в результате технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ произошло поднятие участка асфальта. «К отключению потребителей это не привело. Открытого возгорания нет, в настоящий момент место происшествия ограждено, опасности для пешеходов не представляет», — говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию «Фонтанки».