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В центре Петербурга открылся «портал в ад». У Гостиного двора из-под просевших плит вырывалось пламя

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Деформированное тротуарное покрытие, из-под которого вырывается пламя, запечатлели на камеру жители Петербурга.

Увиденное очевидцы назвали «порталом в ад», отметив, что он «открылся» на углу Садовой улицы и улицы Ломоносова у Гостиного двора.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

По указанному адресу побывал корреспондент «Фонтанки». Когда он добрался до места, из-под просевших плит шёл то ли дым, то ли пар. Кроме того, был слышен чуть уловимый неприятный запах — газа или затхлости.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В пресс-службе администрации Центрального района изданию заявили, что информации о случившемся в дежурную службу не поступало, добавив, что выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В свою очередь, представитель «Петербурггаза» сообщил, что на место отправилась бригада, которая должна установить, была ли утечка. «Фонтанка» также обратилась в пресс-службу «Россети Ленэнерго», так как дело может быть в дефекте на участке электрокабеля.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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