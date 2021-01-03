Деформированное тротуарное покрытие, из-под которого вырывается пламя, запечатлели на камеру жители Петербурга.
Увиденное очевидцы назвали «порталом в ад», отметив, что он «открылся» на углу Садовой улицы и улицы Ломоносова у Гостиного двора.
По указанному адресу побывал корреспондент «Фонтанки». Когда он добрался до места, из-под просевших плит шёл то ли дым, то ли пар. Кроме того, был слышен чуть уловимый неприятный запах — газа или затхлости.
В пресс-службе администрации Центрального района изданию заявили, что информации о случившемся в дежурную службу не поступало, добавив, что выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
В свою очередь, представитель «Петербурггаза» сообщил, что на место отправилась бригада, которая должна установить, была ли утечка. «Фонтанка» также обратилась в пресс-службу «Россети Ленэнерго», так как дело может быть в дефекте на участке электрокабеля.