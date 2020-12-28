Житель Камышовой зарезал друга из-за обиды и ревности. Полиции он рассказал невероятную историю

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, воскресной ночью на улице Ильюшина в Приморском районе по подозрению в убийстве был задержан молодой человек 22 лет. История началась субботним вечером. В двенадцатом часу ночи в полицию позвонил взволнованный мужчина и сообщил о ножевом ранении на Камышовой. Прибывший наряд нашёл на месте 21-летнего парня, который рассказал, что вечером они с другом ехали на машине. Вдруг им перегородила дорогу «четырнадцатая» их общего знакомого по имени Влад. Тот вышел из машины и в результате ссоры всадил нож в грудь друга. Пострадавший был госпитализирован, но во втором часу ночи умер в больнице.

Задержанный Влад рассказал, что случилось. С его слов, он и погибший вместе учились со второго класса. После школы подозреваемый получил небольшой срок и уехал в колонию. После освобождения начал восстанавливать связи. Полтора года назад между друзьями пробежала черная кошка. Влад пожаловался полиции, что товарищ и в глаза, и за глаза говорил про него гадости, а недавно и вовсе якобы начал ухлёстывать за его девушкой.

Теперь к событиям злополучного вечера. Опять же, со слов подозреваемого в убийстве, он ехал на машине по Камышовой, как вдруг увидел автомобиль одноклассника. В тот момент, отмечает задержанный, он вскипел от злобы, предложил поговорить. Друг остановился. Влад вышел и стал стучать ножом по крыше, а затем по стеклу машины приятеля, мол, выходи. В то, что Влад рассказал дальше, поверить сложно. С его слов, окно с водительской стороны открылось внезапно, рука с ножом провалилась вглубь салона, а клинок угодил прямо в грудь другу-сопернику.

У полиции есть основания полагать, что таким образом молодой человек грамотно пытается уйти от статьи об умышленном убийстве. Впрочем, в этой истории суждено разбираться следователю СК.