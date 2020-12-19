Чтобы выжить, Диме нужно дорогое лекарство

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Дима Нырнов, 9 лет. Врожденный гиперинсулинизм. Требуется лекарство на год. Стоимость 297 136 руб. «Первые признаки болезни появились у сына в пятимесячном возрасте: судороги, закатывание глаз. Не сразу удалось выяснить, что это не неврология, а реакция организма на низкий уровень сахара в крови. Обследование подтвердило, что поджелудочная железа у Димы вырабатывает избыточное количество инсулина. Из-за этого снижается уровень глюкозы в крови, в результате всему организму не хватает энергии и питания. Самое страшное, что от этого страдает головной мозг, начинаются серьезные осложнения.

Диме не сразу подобрали эффективное лечение, мы еще много раз попадали с критической гипогликемией в реанимацию. И только когда сыну назначили прогликем, дела пошли на лад. Теперь сахара ровные, сын стал развиваться. Второй год он посещает общеобразовательную коррекционную школу с логопедическим уклоном, учится хорошо, любит узнавать новое, учителя считают его перспективным. Лекарство необходимо принимать постоянно, а купить его нет возможности. Прогликем не сертифицирован в России и за счет средств госбюджета не предоставляется. В нашей семье двое маленьких детей, а работает только муж, зарплата у него небольшая, денег на покупку лекарства нет. Пожалуйста, помогите сохранить сыну здоровье!» Яна Набиева, Санкт-Петербург Марина Скворцова, эндокринолог Детской поликлиники № 70 (Санкт-Петербург): «Терапия препаратом прогликем назначена Диме по жизненным показаниям. На фоне лечения отмечается стойкая ремиссия основного заболевания. Это лечение рекомендовано продолжать. Прогликем не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

