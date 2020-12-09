Лучший новогодний подарок для семилетнего Саши — лекарство, которое поможет выжить

Саша родился совершенно здоровым ребёнком и рос без каких-либо отклонений и патологий. Но в возрасте 5 лет у него вдруг появилась отдышка, при которой даже невозможно было подняться на второй этаж — руки и лицо стали становиться синими. В течение двух лет родители водили сына по врачам, чтобы выяснить причину и начать лечение.

В новосибирском НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Саше поставили диагноз — первичная лёгочная недостаточность. Заболевание считается редким — оно встречается с частотой 1 на 3 млн человек. При этой патологии сужается лёгочная артерия, из-за чего давление в ней возрастает в несколько раз. У здорового человека давление в лёгочной артерии — около 25 мм рт. ст. У Саши оно более 100. Следствием этого является сердечная недостаточность — кровь большим потоком поступает в сердце, которое не успевает его перекачивать, и оно в буквальном смысле слова, раздувается. Если процесс не остановить, сердце увеличивается более чем в 2 раза и останавливается навсегда.



После постановки диагноза началось лечение — длительное и дорогое. Врачи НМИЦ назначили мальчику препараты «Траклир» и «Силденафил». Но получить «Траклир» не получилось — он в Россию больше не завозится.



Между тем состояние Саши стремительно ухудшалось. Тогда новосибирские медики рекомендовали обратиться в другой федеральный центр.



«Вместе с врачом было принято решение ехать в Москву, в институт им. Вельтищева. Здесь нам назначили новую терапию: заменили «Траклир» на «Опсамит», а «Силденафил» на «Ревацио», — рассказывает мама Саши.

