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В России отзывают потенциально неуправляемые BMW, выпущенные летом 2020 года

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России полсотни совсем новых кроссоверов BMW. Из-за ошибки, допущенной при сварке, машины могут стать неуправляемыми, создав опасную ситуацию на дороге.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба Росстандарта, под отзывную кампанию попали 56 автомобилей BMW X5M, X6M, X5, X6 и X7, изготовленных в июне 2020 года. Причиной стал неправильно приваренный кронштейн резинометаллического шарнира тяги. Этот дефект может привести к полному отделению кронштейна и потере управляемости колес.

Список VIN-номеров автомобилей, попавших под отзыв, опубликован на сайте ведомства. Машины необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты заменят передний подрамник. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

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Комментарии (3)

Ajynfyrfujdyj
Копишь, копишь, недоедаешь, наконец-то мечта сбылась!!! Обгоняешь владельцев корыт, играешь в шашечки, ездишь по обочинам, спокойно после этого ходишь в гей-клуб. И тут - нате-здрасьте, не элитка ты никакая, и машина у тебя - фуфло бракованное...
zlatasalute
Красота какая. Убиться За 8 лямов. Это вам не икеа с отмыванием своих мелочей
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