В России отзывают потенциально неуправляемые BMW, выпущенные летом 2020 года

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России полсотни совсем новых кроссоверов BMW. Из-за ошибки, допущенной при сварке, машины могут стать неуправляемыми, создав опасную ситуацию на дороге.
Как сообщает 26 ноября пресс-служба Росстандарта, под отзывную кампанию попали 56 автомобилей BMW X5M, X6M, X5, X6 и X7, изготовленных в июне 2020 года. Причиной стал неправильно приваренный кронштейн резинометаллического шарнира тяги. Этот дефект может привести к полному отделению кронштейна и потере управляемости колес.
Список VIN-номеров автомобилей, попавших под отзыв, опубликован на сайте ведомства. Машины необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты заменят передний подрамник. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.