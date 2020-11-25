Два года назад Диего Марадону уже хоронили после его перфоманса на «Газпром Арене», но тогда экс-футболист выбрался. Наследие аргентинца для мирового футбола неоспоримо. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, какой след легендарный футболист сборной Аргентины успел своим мимолетным появлением оставить в Санкт-Петербурге и в России.
Как отрывался в Петербурге
Диего Марадона приехал в Санкт-Петербург в 2018 году на матч Нигерия - Аргентина (1:2) в качестве официального посла Международной федерации футбола (FIFA). Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». Бывший футболист сидел в вип-ложе, но в отличии от других селебрити вел себя настолько эмоционально, что наблюдать за ним было куда интереснее, чем за самой игрой.
Он прыгал в честь забитых голов, братался с болельщиками с нижних ярусов, опасно переваливаясь при этом через стеклянное ограждение (от падения его отделяла только личная охрана), запрокидывал голову и поднимал руки, обращаясь, по всей видимости, к самим небесам.
¡Adiós genial! pic.twitter.com/LVqGGEM5mi— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 25, 2020
Второй и победный гол Аргентины он отметил средними пальцами с двух рук в сторону поля.
Diego Maradona binged white wine during a World Cup match, fell asleep at half time, raised his middle fingers, needed medical attention, and then took a private jet to Moscow https://t.co/7U4a4zQCNF— Business Insider (@businessinsider) June 27, 2018
Далеко не идеальное здоровье 57-летнего мужчины в конце концов не выдержало. Его увели под руки внутрь стадиона, а потом увезли на вертолете в сторону больницы в Сестрорецке.
Se descompuso #Maradona #ElDiego pic.twitter.com/s3zqxx14pl— A N G E L (@AngeldebritoOk) June 26, 2018
В сети стали распространять аудиозапись с информацией о смерти экс-футболиста от остановки сердца. Тогда информация не подтвердилась. Уже на следующий день Марадона появился перед публикой с фирменной улыбкой. Сам он объяснил произошедшее болями в шее. Биограф футболиста Даниэль Аркуччи назвал причиной недомогания проблемы с давлением. По другим данным, обладатель руки Бога в вип-ложе петербургского стадиона перебрал с алкоголем и вредными веществами. В объектив операторов попали кадры, как он активно тер нос на других матчах турнира.
Really feel for Maradona. The hayfever is terrible out here in Moscow. pic.twitter.com/rT253xVHy9— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 16, 2018
Так или иначе, но FIFA после той истории отказалась от дальнейшего сотрудничества с Марадоной.
Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», за которую выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.
Чем еще успел запомниться в России
За год до своего яркого выступления на чемпионате мира Марадона приезжал в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций. Тогда он получил именной свитер хоккейного клуба СКА из рук вице-президента армейцев Романа Ротенберга.
Решили начать работать на трансферном рынке Южной Америки.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 2, 2017
Опытный нападающий, быстрый. А руки просто божественные! Берем? 😏 #hcSKA pic.twitter.com/Hr8uVoqx6T
А позже приоделся уже в форму хоккейной сборной России.
Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха: pic.twitter.com/QFRbTlceDV— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 2, 2017
И танцевал под цыганские песни.
На ужине «Советского спорта» Диего Марадона отплясывает под цыганские песни pic.twitter.com/rqnjvlLVgP— Sovsport.ru (@sovsport) June 30, 2017
На жеребьевке чемпионата мира-2018 Марадона обнимался с Владимиром Путиным.
FILE PHOTO: Soccer Football - 2018 FIFA World Cup Draw - State Kremlin Palace, Moscow, Russia - December 1, 2017. President of Russia Vladimir Putin, Pele and Diego Maradona pose ahead of the draw. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via pic.twitter.com/fYrprqTsIu— Yana Bey (@pippacassie) November 25, 2020
Тогда же он признавался в любви к президенту России.
«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете. Он — мой кумир», - говорил Марадона в интервью российским журналистам.
Он также высказывал желание взять российское гражданство и возглавить сборную России, но не сложилось.
Как умер
В начале ноября Марадону госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, но спустя неделю его выписали. 25 ноября он находился в своем доме в районе Сан-Андрес, когда ему снова стало плохо. 60-летний ветеран перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его на этот раз не удалось.
One of the greatest to ever play the game.— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 25, 2020
Rest in peace, Diego Maradona. 💜 pic.twitter.com/rcS5Ii7M7F
Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.
Последний матч провел 25 октября 1997 года, в котором «Бока Хуниорс», за который выступал тогда Марадона, победил «Ривер Плейт» со счётом 2:1. 30 октября, в свой 37-й день рождения, Марадона объявил о завершении карьеры
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»