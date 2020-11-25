Два года назад Диего Марадону уже хоронили после его перфоманса на «Газпром Арене», но тогда экс-футболист выбрался. Наследие аргентинца для мирового футбола неоспоримо. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, какой след легендарный футболист сборной Аргентины успел своим мимолетным появлением оставить в Санкт-Петербурге и в России.

Как отрывался в Петербурге

Диего Марадона приехал в Санкт-Петербург в 2018 году на матч Нигерия - Аргентина (1:2) в качестве официального посла Международной федерации футбола (FIFA). Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». Бывший футболист сидел в вип-ложе, но в отличии от других селебрити вел себя настолько эмоционально, что наблюдать за ним было куда интереснее, чем за самой игрой.



Он прыгал в честь забитых голов, братался с болельщиками с нижних ярусов, опасно переваливаясь при этом через стеклянное ограждение (от падения его отделяла только личная охрана), запрокидывал голову и поднимал руки, обращаясь, по всей видимости, к самим небесам.



Второй и победный гол Аргентины он отметил средними пальцами с двух рук в сторону поля.



Diego Maradona binged white wine during a World Cup match, fell asleep at half time, raised his middle fingers, needed medical attention, and then took a private jet to Moscow https://t.co/7U4a4zQCNF — Business Insider (@businessinsider) June 27, 2018

Далеко не идеальное здоровье 57-летнего мужчины в конце концов не выдержало. Его увели под руки внутрь стадиона, а потом увезли на вертолете в сторону больницы в Сестрорецке.



В сети стали распространять аудиозапись с информацией о смерти экс-футболиста от остановки сердца. Тогда информация не подтвердилась. Уже на следующий день Марадона появился перед публикой с фирменной улыбкой. Сам он объяснил произошедшее болями в шее. Биограф футболиста Даниэль Аркуччи назвал причиной недомогания проблемы с давлением. По другим данным, обладатель руки Бога в вип-ложе петербургского стадиона перебрал с алкоголем и вредными веществами. В объектив операторов попали кадры, как он активно тер нос на других матчах турнира.



Really feel for Maradona. The hayfever is terrible out here in Moscow. pic.twitter.com/rT253xVHy9 — Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 16, 2018

Так или иначе, но FIFA после той истории отказалась от дальнейшего сотрудничества с Марадоной.

Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», за которую выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.

Чем еще успел запомниться в России

За год до своего яркого выступления на чемпионате мира Марадона приезжал в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций. Тогда он получил именной свитер хоккейного клуба СКА из рук вице-президента армейцев Романа Ротенберга.



Решили начать работать на трансферном рынке Южной Америки.

Опытный нападающий, быстрый. А руки просто божественные! Берем? 😏 #hcSKA pic.twitter.com/Hr8uVoqx6T — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 2, 2017

А позже приоделся уже в форму хоккейной сборной России.



Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха: pic.twitter.com/QFRbTlceDV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 2, 2017

И танцевал под цыганские песни.



На ужине «Советского спорта» Диего Марадона отплясывает под цыганские песни pic.twitter.com/rqnjvlLVgP — Sovsport.ru (@sovsport) June 30, 2017

На жеребьевке чемпионата мира-2018 Марадона обнимался с Владимиром Путиным.



FILE PHOTO: Soccer Football - 2018 FIFA World Cup Draw - State Kremlin Palace, Moscow, Russia - December 1, 2017. President of Russia Vladimir Putin, Pele and Diego Maradona pose ahead of the draw. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via pic.twitter.com/fYrprqTsIu — Yana Bey (@pippacassie) November 25, 2020

Тогда же он признавался в любви к президенту России.

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете. Он — мой кумир», - говорил Марадона в интервью российским журналистам.



Он также высказывал желание взять российское гражданство и возглавить сборную России, но не сложилось.

Как умер

В начале ноября Марадону госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, но спустя неделю его выписали. 25 ноября он находился в своем доме в районе Сан-Андрес, когда ему снова стало плохо. 60-летний ветеран перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его на этот раз не удалось.



One of the greatest to ever play the game.



Rest in peace, Diego Maradona. 💜 pic.twitter.com/rcS5Ii7M7F — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 25, 2020