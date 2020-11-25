FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Марадона умер. Два года назад он уже умирал в Петербурге

Великий Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Примечательно, что в 2018 году, когда футболист гостил в Санкт-Петербурге, уже писали о его смерти.

Фото: ФК «Зенит» / twitter

Два года назад Диего Марадону уже хоронили после его перфоманса на «Газпром Арене», но тогда экс-футболист выбрался. Наследие аргентинца для мирового футбола неоспоримо. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, какой след легендарный футболист сборной Аргентины успел своим мимолетным появлением оставить в Санкт-Петербурге и в России.

Как отрывался в Петербурге

Диего Марадона приехал в Санкт-Петербург в 2018 году на матч Нигерия - Аргентина (1:2) в качестве официального посла Международной федерации футбола (FIFA). Встреча состоялась 26 июня на «Газпром Арене». Бывший футболист сидел в вип-ложе, но в отличии от других селебрити вел себя настолько эмоционально, что наблюдать за ним было куда интереснее, чем за самой игрой.

Он прыгал в честь забитых голов, братался с болельщиками с нижних ярусов, опасно переваливаясь при этом через стеклянное ограждение (от падения его отделяла только личная охрана), запрокидывал голову и поднимал руки, обращаясь, по всей видимости, к самим небесам.

Второй и победный гол Аргентины он отметил средними пальцами с двух рук в сторону поля.

Далеко не идеальное здоровье 57-летнего мужчины в конце концов не выдержало. Его увели под руки внутрь стадиона, а потом увезли на вертолете в сторону больницы в Сестрорецке.

В сети стали распространять аудиозапись с информацией о смерти экс-футболиста от остановки сердца. Тогда информация не подтвердилась. Уже на следующий день Марадона появился перед публикой с фирменной улыбкой. Сам он объяснил произошедшее болями в шее. Биограф футболиста Даниэль Аркуччи назвал причиной недомогания проблемы с давлением. По другим данным, обладатель руки Бога в вип-ложе петербургского стадиона перебрал с алкоголем и вредными веществами. В объектив операторов попали кадры, как он активно тер нос на других матчах турнира.

Так или иначе, но FIFA после той истории отказалась от дальнейшего сотрудничества с Марадоной.

Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», за которую выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.

Чем еще успел запомниться в России

За год до своего яркого выступления на чемпионате мира Марадона приезжал в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций. Тогда он получил именной свитер хоккейного клуба СКА из рук вице-президента армейцев Романа Ротенберга.

А позже приоделся уже в форму хоккейной сборной России.

И танцевал под цыганские песни.

На жеребьевке чемпионата мира-2018 Марадона обнимался с Владимиром Путиным.

Тогда же он признавался в любви к президенту России.

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете. Он — мой кумир», - говорил Марадона в интервью российским журналистам.

Он также высказывал желание взять российское гражданство и возглавить сборную России, но не сложилось.

Как умер

В начале ноября Марадону госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, но спустя неделю его выписали. 25 ноября он находился в своем доме в районе Сан-Андрес, когда ему снова стало плохо. 60-летний ветеран перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его на этот раз не удалось.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

Последний матч провел 25 октября 1997 года, в котором «Бока Хуниорс», за который выступал тогда Марадона, победил «Ривер Плейт» со счётом 2:1. 30 октября, в свой 37-й день рождения, Марадона объявил о завершении карьеры

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: ФК «Зенит» / twitter

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний