После IPO кулаками машут. «Яндекс» собрался стать королем интернет-торговли в следующем году

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«Яндекс» в 2021 году планирует создать крупнейшего игрока рынка интернет-торговли на базе «Яндекс.Маркета». Об этом управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян объявил на ежегодной технологической конференции, посвященной итогам года и новым продуктам. Однако рынок на нее отреагировал не ожидаемым ростом, а даже небольшим падением. На этом могли сказаться утечки информации, «перекупленность» компании и успехи Ozon, которому, кажется, и адресовано сегодняшнее послание.

«Яндекс» донес до инвесторов мысль, что больше не претендует на рынок банковских услуг, а «Тинькофф банк» был нужен лишь как компаньон для создания крупнейшего на российским рынке e-commerce маркетплейса. «Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплементарного финансового сервиса в экосистеме», - объяснил Тигран Худавердян. Он не стал скрывать, что срыв сделки с владельцем «Тинькофф банка» Олегом Тиньковым разочаровал IT-компанию.



IT-гигант уже пытался сделать маркетплейс «Беру» совместно со Сбербанком, но из-за разногласий партнеры разошлись и этот сервис вернулся к формату «Яндекс.Маркета». В роли крупнейшего игрока рынка интернет-торговли в России компании видится именно собственный проект, основанный, к слову, в 2002 году, когда Ozon уже мог похвастаться оборотом в $ 3,5 млн.

Нельзя сказать, что на конференции «Яндекс» засыпал пользователя новинками. Например, про тестирование курьеров-роботов и беспилотных автомобилей уже было известно. Но, пожалуй, несколько интересных продуктов были предпредствалены. Сервис-матрешка Яндекс Go (объединяет «Такси», «Каршеринг», «Еду», «Лавку», «Транспорт») тестирует услугу «доставки по клику», которая позволяет получить товар четко в выбранное клиентом время, без необходимости подстраиваться под курьера. Для малого и среднего бизнеса запускается сервис «Яндекс.Бизнес». Он будет более автоматизированным и менее трудным в настраивании, чем «Яндекс.Директ». Недавно стартовавшие «Яндекс.Заправки», которые позволяют заправиться с помощью приложения, теперь запускают сервис доставки еды из «заправочного» меню прямо в машину. У Алисы тоже есть новости: ею теперь пользуются 45 млн человек, она различает голоса взрослых и детей и общается с ними по-разному. Алиса даже может играть в специально созданные интерактивные игры по мотивам популярных мультфильмов.



А разговоров-то было

Несмотря на бурное обсуждение в чате во время конференции, инвесторы остались равнодушны к презентации. После нее акции компании даже упали на 0,8-1,5%, однако аналитики полагают, что ничего страшного в этом нет, ожидания инвесторов к этому моменту были заложены в рыночной цене компании. Ее практически не затронул обвал весной-летом этого года, а с начала года она уже подорожала почти вдвое.

«Нет никакой сенсации в том, что «Яндекс» планировал активно развиваться в том числе на этом поле. Они озвучили некоторые детали, но я думаю, что все это было заложено в рыночной цене. Второй момент: сейчас рынки, и особенно технологический сектор, находятся на каком-то распутье. Технологический сектор выглядит очень дорого, во многом он «перекуплен». Поэтому, возможно, даже позитивные новости, появляющиеся в информационном поле, не приводят к желаемому эффекту в плане технологических компаний таких, как «Яндекс», - считает Евгений Рябков, директор департамента аналитики проекта Bitkogan.



«Изменения цен акций - довольно случайная величина и ничего секретного и глубокого в них искать не нужно, - комментирует руководитель аналитической службы инвестиционной компании «Доходъ» Всеволод Лобов. - Что касается реакции именно на презентацию, здесь надо смотреть в долгосрочном периоде. Инвесторы, которые инвестируют не на сегодня и не на завтра, смотрят как эти вещи отразятся на будущем. В целом компания интересная, но не то чтобы быстрорастущая, хотелось бы быстрее в сравнении в другими гигантами». Он отмечает, что зачастую на фоне позитивных новостей компаний происходит коррекция: бумаги уже выросли и теперь инвесторы решают их продать, зафиксировав прибыль.

Падению акций «Яндекса» на бирже утром 25 ноября предшествовал загадочный взлет на 5% накануне вечером. Пытаясь понять, в чем дело, эксперты упражнялись в изобретательности. Как признается аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, он склонялся к тому, что это могло быть связано с успешным https://www.fontanka.ru/2020/11/24/69573598/ IPO Ozon на американской бирже NASDAQ. На первых торгах компания сразу подорожала на 40%. Возможно, глядя на такой высокий результат, инвесторы стали присматриваться, какие публичные компании вообще есть в России, и большинству «Яндекс» первым попался под руку.



««Яндекс» идеально выбрал момент после триумфального размещения Ozon, чтобы сообщить, что идет на тот же самый рынок и будет там больше всех. Это, естественно, подействовало, но, похоже, подействовало вчера. Те, кто об этом догадывался, уже приобрели эти акции», - рассуждает Делицын. Сложившаяся картина наводит его на мысль, что некоторые игроки рынка были более информированы о планах компании, чем другие. «Или чудесным образом им явилось видение и рассказало об этом», - иронизирует аналитик, не исключая, что в большей степени на поведение инвесторов повлиял успех Ozon.

Как похорошел российский хайтек

Эксперты называют «Яндекс» довольно перспективным, хотя и несколько дорогим. С начала года акции компании выросли более чем на 90%. Гиганту помогла пандемия, включение его ценных бумаг в индекс MSCI Russia, налоговые льготы для IT-компаний. Капитализация самого известного российского доткома уже приближается к 1,6 трлн рублей.

Еще пять лет назад в самой дорогой компании России, «Газпроме» с капитализацией 4,4 трлн умещался почти десяток «Яндексов», чья стоимость была в районе 450 млрд рублей на тот момент. Теперь же разница в их стоимости стремительно сокращается: капитализация компаний отличается всего 2,75 раза. Все дело в темпах роста. Если «Газпром» за пять лет подорожал всего на 40%, то «Яндекс» - сразу в пять раз.



Такими темпами и в России хайтек может вскоре заткнуть нефтяников за пояс, на что уже недвусмысленно намекает «Сбербанк», заметная часть прироста стоимости которого пришлась на успехи именно в цифровизации своего традиционного банковского бизнеса. Он уже давно забрал у «Газпрома» звание самого дорогого бизнеса в «России» и продолжает расти куда быстрее него.

Среди главных рисков, связанных с «Яндексом», называют то, что большая часть его выручки номинирована в рублях. «Поэтому при составлении консолидированной отчетности в долларах, которую они подают в США в комиссию по биржам, это имеет негативный эффект. Если у нас девальвация рубля будет продолжаться, наверное, это будет действовать негативно», - допускает Евгений Рябков. По мнению Всеволода Лобова, самая большая проблема для «Яндекса» - страновой риск, то, как происходящие в России события отражаются на бизнесе. Этот фактор, ограничивает интерес инвесторов к компании и, соответственно, ее развитие. Поэтому «Яндексу» будет трудно стать международной компанией, считает аналитик.



Технологический сектор бурно рос в разгар пандемии, сейчас интерес к нему со стороны инвесторов несколько поугас. Сложно оценить адекватность нынешних цен на акции высокотехнологичных компаний, у многих из которых не было ни одного прибыльного года за последние несколько лет, как у того же Ozon. Однако и в российских доткомах есть истории успеха. Так, один из лидеров рынка, Wildberries мало того, что стабильно наращивает выручку, так еще и все последние годы выходит в очень хороший плюс. По итогам прошлого года, к примеру, при 117 млрд рублей выручки (по РСБУ), чистая прибыль составила 4,4 миллиарда. Журнал Forbes на утро после IPO «Озона» заявил о переоценке стоимости активов основного владельца Wildberries Татьяны Бакальчук. Теперь она «стоит» 10 млрд долларов. Правда вывод своей компании на IPO, по примеру коллег она пока не планирует: «На IPO выходят для того, чтобы получить дополнительные деньги на развитие компании, либо по каким-то личным еще причинам. Нам этого не нужно, и мы это рассматриваем как фактор, который будет тормозить развитие компании».

Евгений Рябков считает, что интерес к данному инструменту у компаний подогрел позитивный опыт последних российских IPO в сфере технологий. Например hh.ru и qiwi. И многие игроки этого рынка стремятся к выходу на биржу. Заявку на IPO на NASDAQ подал крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi, сообщил 25 ноября РБК. Видеосервис занимает 23% российского рынка. Его выручка на фоне пандемии выросла на 57,7% к прошлому году. При этом последняя доступная отчетность по МСФО головной компании ivi.ru Media Ltd датируется 2016 годом. Тогда при выручке почти 1,6 млрд рублей и операционном убытке 172,6 млн рублей сервис зафиксировал чистую прибыль 248,7 млн рублей. Ожидается, что компания разместит акции в начале 2021 года, хотя самое благодатное время для этого подходит к концу.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»