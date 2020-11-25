Настю может спасти дорогое лекарство

Когда Настя училась в третьем классе, она стала падать в обмороки, которые сопровождались удушьем и посинением лица. Придя в себя, она хватала ртом воздух, но не могла отдышаться часами. Это стало случаться очень часто — на улице, в школе, во сне. Начались долгие обследования, после которых был поставлен диагноз — идиопатическая лёгочная гипертензия. Это крайне редкое кардиологическое заболевание, которое встречается раз на 4 млн жителей.

Было несколько консилиумов, телемост с московским НИИ Бакулева (тогда Настя с семьёй жила на Украине, в Луганске). Столичные врачи в срочном порядке организовали приезд девочки на обследование. Диагноз подтвердился.

При таком заболевании повышается давление в лёгочной артерии. Если у обычного здорового человека оно составляет 25–28 мм рт. ст., то у Насти оно составляет 135 мм. При таком огромном давлении кровь большим потоком поступает в сердце, а оно не успевает перекачивать её дальше. В результате сердце, в буквальном смысле слова, начинает раздуваться. Пока не остановится.

Спасти девочку может трансплантация сердца и лёгких, но такие операции делают только по достижении совершеннолетия. А Насте сейчас 13 лет, до совершеннолетия ещё надо дожить. Но шансы есть. Московские врачи назначили курс терапии препаратом «Траклир». Оно эффективно понижает давление в лёгочной артерии и уменьшает нагрузку на сердце. Пациенты не просто живут, но и возвращаются практически к обычной жизни.

Насте сейчас недоступны даже простые детские радости — сердце перегружено, и она может лишь лежать. Элементарные вещи, даже такие, как чистка зубов, провоцируют удушье и отёки.