У Петербурга теперь своя Академия художеств. Институт живописи, скульптуры и архитектуры ушел в прошлое

С красивой даты 11.11.2020 жизнь Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина пошла на новый виток. Учебное заведение с богатейшей историей и знаковым величавым зданием на Университетской набережной стало тем, кем его и так называли петербуржцы все это время, — Академией художеств.

Выпускники этого учебного года первыми получат дипломы, где будет сказано об окончании ими именно этого вуза. Их предшественники получали «корочки» Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.



«Осуществилась не только моя мечта, — прокомментировал событие «Фонтанке» ректор вуза Семен Михайловский. — Об этом думали не только академические воспитанники. Но решить, кажется, простой вопрос было нереально. Только поддержка администрации президента, сложные позиционные манёвры позволили сделать то, о чем шептались на углах двадцать-тридцать лет. Вопрос ведь не в названии, а в статусе. Теперь у нас есть шикарный дом, который никогда не отнимут. И имя на долгие годы, если не навсегда. Кто сомневается в необходимости сохранения имени Репина в названии — могут использовать короткое официальное: Санкт-Петербургская академия художеств».



Фото: Фонтанка.ру

Никаких других изменений в жизни вуза новый статус не повлечет — но в Академии в этом видят возвращение к большой истории. В то, что переименование когда-то случится, в руководстве верили так, что даже не меняли табличку, где Институт имени Репина еще числился «Ордена Трудового Красного Знамени» — чтобы поменять уже на «Академию».

Напомним, Императорская академия художеств была упразднена декретом Совнаркома 1918 года. 10 октября 1918 года состоялось открытие реформированного училища — Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. В 1921 году они были переименованы в Петроградские государственные художественно-учебные мастерские. В 1922 году — в Высший художественно-технический институт, а 1932 году появилась уже полузнакомая форма — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Вошел в Академию художеств СССР с ее образованием в 1947 году.

