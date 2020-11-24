FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
СРОЧНО

Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

У Петербурга теперь своя Академия художеств. Институт живописи, скульптуры и архитектуры ушел в прошлое

С красивой даты 11.11.2020 жизнь Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина пошла на новый виток. Учебное заведение с богатейшей историей и знаковым величавым зданием на Университетской набережной стало тем, кем его и так называли петербуржцы все это время, — Академией художеств.

Выпускники этого учебного года первыми получат дипломы, где будет сказано об окончании ими именно этого вуза. Их предшественники получали «корочки» Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.

«Осуществилась не только моя мечта, — прокомментировал событие «Фонтанке» ректор вуза Семен Михайловский. — Об этом думали не только академические воспитанники. Но решить, кажется, простой вопрос было нереально. Только поддержка администрации президента, сложные позиционные манёвры позволили сделать то, о чем шептались на углах двадцать-тридцать лет. Вопрос ведь не в названии, а в статусе. Теперь у нас есть шикарный дом, который никогда не отнимут. И имя на долгие годы, если не навсегда. Кто сомневается в необходимости сохранения имени Репина в названии — могут использовать короткое официальное: Санкт-Петербургская академия художеств».

Фото: Фонтанка.ру

Никаких других изменений в жизни вуза новый статус не повлечет — но в Академии в этом видят возвращение к большой истории. В то, что переименование когда-то случится, в руководстве верили так, что даже не меняли табличку, где Институт имени Репина еще числился «Ордена Трудового Красного Знамени» — чтобы поменять уже на «Академию».

Напомним, Императорская академия художеств была упразднена декретом Совнаркома 1918 года. 10 октября 1918 года состоялось открытие реформированного училища — Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. В 1921 году они были переименованы в Петроградские государственные художественно-учебные мастерские. В 1922 году — в Высший художественно-технический институт, а 1932 году появилась уже полузнакомая форма — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Вошел в Академию художеств СССР с ее образованием в 1947 году.

Фото: Фонтанка.ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260872231
Теперь надо еще добавить "Императорская"и пойдут Репины,Брюлловы,Айвазовские,Шишкины.....
Вот Ленинград переименовали и стало жить лучше,жить стало веселее.
Расцвели искусства,образование ,медицина!!!
Все дело в переименованиях.
Есть предложение Президента переименовать в Императора и будем купаться в роскоши.
perekuz
А само здание всегда и называли Академией художеств.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний