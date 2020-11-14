Чуть выше Дюймовочки. Алисе нужна помощь, чтобы справиться с генетической аномалией

«В первые дни жизни Алисе сделали генетический анализ и выявили редкую болезнь, при которой происходит задержка роста. Алиса всегда была ниже своих сверстников, но сейчас эта разница стала особенно заметной. За прошлый год она не выросла ни на миллиметр. Эндокринолог посоветовал пить гормон роста. Это единственный шанс для Алисы не только подрасти, но и избежать осложнений в будущем, поскольку страдают и внутренние органы.

Однако получить лекарство за счет госбюджета дочь не может, так как она не признана инвалидом. Принимать гормон нужно на протяжении двух-трех лет, так как он имеет накопительное действие.



Прошу, помогите мне собрать средства на лекарство. Алиса умная, добрая, открытая девочка. Она хорошо учится в школе. Недавно дочь призналась мне, что в классе её дразнят из-за маленького роста, но она не обижается и говорит, что ещё вырастет, нужно только время.



К сожалению, я не могу сама купить лекарство — одна воспитываю дочку, из-за пандемии осталась без работы, живем на пособия». Наталья Щеголева, Санкт-Петербург.



Татьяна Трясова, эндокринолог Детской городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург):



«У Алисы низкорослость в структуре синдрома Шерешевского — Тёрнера. Рекомендована терапия гормоном роста омнитроп».



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