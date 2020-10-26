Спасатели исследуют ловушки для альпинистов. «Фонтанка» показывает, как идут поиски пропавшей на Эльбрусе петербурженки
Спасатели продолжают поиски пропавшей на Эльбрусе петербурженки Екатерины Климовской. Видео поисковых работ «Фонтанке» предоставили в МЧС Ставропольского края 26 октября.
На кадрах видно, как спасатели на тросах спускаются в ледовые трещины. Это ловушки для альпинистов, так как проёмы засыпает снегом и их легко не заметить.
Всего в спасательных работах задействовано 27 человек и три единицы техники.
МЧС России по Ставропольскому краю
30-летняя Екатерина Климовская пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы, организатором похода является петербургская компания «Клуб приключений». 65-летняя мать Екатерины также отправилась к месту поисков.