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26.10.2020 18:54
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Спасатели исследуют ловушки для альпинистов. «Фонтанка» показывает, как идут поиски пропавшей на Эльбрусе петербурженки

Спасатели продолжают поиски пропавшей на Эльбрусе петербурженки Екатерины Климовской. Видео поисковых работ «Фонтанке» предоставили в МЧС Ставропольского края 26 октября.

На кадрах видно, как спасатели на тросах спускаются в ледовые трещины. Это ловушки для альпинистов, так как проёмы засыпает снегом и их легко не заметить.

Фото: МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: МЧС России по Ставропольскому краю
Фото: МЧС России по Ставропольскому краю

Всего в спасательных работах задействовано 27 человек и три единицы техники.

МЧС России по Ставропольскому краю

30-летняя Екатерина Климовская пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы, организатором похода является петербургская компания «Клуб приключений». 65-летняя мать Екатерины также отправилась к месту поисков.

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Комментарии (3)

hal9000
треш конечно полный сидеть там на дне ямы и не вылезти..ни связи нет никаких сигналов не подать..вообще ничего...только удача..у спасателей времени вообще в обрез...
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