Дружище, с кем не бывает! Создателя «Сеалекса» приговорили за эрекцию с побочным эффектом

«Сестрорецкий районный суд признал Воробья виновным в производстве и сбыте небезопасных товаров населению и неуплате налогов и приговорил его к штрафу 100 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе. — Он находился под стражей, частично возместил ущерб и частично признал вину».

Как установил суд, гендиректор РИА «Панда» Воробей с 2009 года наладил производство биологически активных добавок с добавлением лекарств. На основе фармсубстанций диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил его фабрика наштамповала около миллиона упаковок «Сеалекса», «Аликапса» и менее известных аналогов. Их распространяли через аптеки. Одним из побочных эффектов этих БАДов была длительная эрекция. Недостаток своих изобретений Воробей через масштабную рекламную кампанию сделал преимуществом. Слоганы «Дружище, с кем не бывает» и «А что? А вдруг» впитались в мужские подкорки наряду с приобретенным комплексом мужской неполноценности.

Об оборотах Воробья можно судить по второму уголовному эпизоду. Суд установил, что предприниматель не выплатил более 700 миллионов рублей НДС и налога на прибыль, штрафы и пени подняли долг перед бюджетом до 2 миллиардов рублей.

Компаньон Воробья Сергей Назаров, руководивший подотчетной королю эрекции компанией «ВИС», получил штраф 200 тысяч рублей. Производством таблеточного зелья он занимался с 2015 года. Дело в отношении второго компаньона Аркадия Уткина, отвечавшего за производство «сеалексов» с 2010 года, прекратили по сроку давности.