Речь идет о квартале между Пулковским шоссе и Среднерогатской улицей. По словам местных, фонарные столбы, размещенные на тротуарах, появились у выезда на шоссе возле бизнес-центра «Технополис Пулково», а также в районе прохода между корпусами ЖК «Триумф Парк».

Смольный попросил подрядчика подумать над возможностью передвинуть фонарные столбы на тротуарах в районе строящейся Среднерогатской улицы, сообщили «Фонтанке» 12 октября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ранее местные жители обратили внимание на странную расстановку объектов освещения: фонари установили посередине тротуаров.

Горожане опасаются, что по тротуарам не смогут передвигаться маломобильные группы населения, а также родители с колясками. Ранее жители в социальных сетях обращали внимание КРТИ на неудобное расположение фонарных столбов. Но ведомство сообщало: «К сожалению, нет технической возможности установить опоры ЛЭП в другом месте из-за большого количества инженерных сетей и наличия газона за границами бортового камня»; «расширение или перенос тротуара не обеспечили бы безопасного прохода жителей, в том числе из-за наличия инженерных сетей».



Однако «Фонтанке» в КРТИ сообщили, что также удивлены решению подрядчика. «Объект находится в стадии строительства, работы не завершены. Сейчас поставлена задача перед подрядчиком и проектировщиком пересмотреть проектные решения с возможностью переноса опор ЛЭП (линий электропередачи)».



Среднерогатскую улицу строит АО «Трест». Заказчиком работ на 720 млн рублей, в которые входит и разработка рабочей документации, выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Контракт заключен в апреле 2019 года, плановая дата его исполнения — август 2021-го.