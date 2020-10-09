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09.10.2020 13:58
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«Ростерминалуголь» и миллиардеры из списка Forbes поделили элитное охотничье хозяйство на Вологодчине

Крупнейший на российском побережье Балтийского моря оператор морской перевалки угля стал владельцем половины долей охотничьего хозяйства на Вологодчине. Вторая половина — у миллиардеров из списка Forbes.

«Ростерминалуголь» приобрел 50% долей ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» в начале октября — запись в ЕГРЮЛ датируется 7-м числом. Вторая половина «Медведя» принадлежит трем миллиардерам: владельцу крупнейшей в Архангельской области лесопромышленной группы «УЛК» Владимиру Буторину (25%), главе Альфа-банка Петру Авену и совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану (по 12,5%).

Охотничье хозяйство располагается в Тарногском районе Вологодской области и специализируется на охоте, отлове, отстреле диких животных и предоставлении услуг в этой сфере. В «Ростерминалугле» предложение о комментарии нового приобретения проигнорировали.

Это охотничье хозяйство стало вторым активом такого профиля, имеющим владельца в портовом бизнесе нашего региона. С июля прошлого года обладателем 10% долей ООО «Медведь» стала зарегистрированная в Ленинградской области «Стивидорная угольная компания». Другие владельцы второго «Медведя» — те же Владимир Буторин, Петр Авен и Герман Хан. Это охотничье хозяйство располагается там же, где и «УЛК», — в Устьянском районе Архангельской области.

Владельцы «Стивидорной угольной компании» находятся на Кипре и Британских Виргинских островах, а сама компания функционирует 18 лет и, по данным СПАРК-Интерфакс, имеет уставный капитал в 2,8 млрд рублей, а доход за 2019 год — 1,6 млрд. При этом компания ни разу не попадала в статистику грузооборота Администрации морских портов Балтийского моря. Можно предположить, что она включена в бизнес-конструкцию «Ростерминалугля» — указанные в СПАРКе их электронные адреса имеют одинаковые окончания oao-rtu.ru, именно так называется доменное имя сайта «Ростерминалугля».

Оба «Медведя» возглавляет Алексей Русинов, причем в этом качестве его рекламирует сайт «УЛК».

АО «Ростерминалуголь» управляется «Уральской горно-металлургической компанией» Искандара Махмудова, в чью систему бизнес-координат входит «Кузбассразрезуголь». В 2019 году компания перевалила 24.5 млн тонн угля, что составляет примерно 2/3 угольного экспорта всех российских портов Балтийского моря.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

***_555
Это такая приватизация земель. В Смоленской области уже целые леса закрыты для посещения простыми смертными, везде такие "хозяйства". Хозяева на вертолётах из столицы прилетают в свои "охотничьи домики".
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