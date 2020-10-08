Переманивал Медведеву, хочет ввести трансферы, как в футболе, и платить фигуристам миллионы долларов. Кто возглавил петербургское фигурное катание

Бывший хоккеист и замгендиректора Водоканала Ленобласти Сергей Чопозов уже месяц рулит в Петербурге фигурным катанием. Отдел спорта «Фонтанки» встретился с ним и узнал о том, как к 28 годам построить госкарьеру, а потом вдохновиться и вернуться в спорт.

Сергей Чопозов (второй справа) в Академии фигурного катания Фото: из личного архива

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга — одна из самых успешных спортивных организаций города. Тем удивительнее, что в сентябре её возглавил никому до этого не известный человек — Сергей Чопозов. Уроженец Ессентуков, бывший хоккеист, бывший советник главы Невского района Санкт-Петербурга, действующий советник губернатора Нижегородской области, и всего 28 лет — даже беглого взгляда на его биографию достаточно, чтобы задаться вопросом — каким образом? Чопозов согласился на него ответить «Фонтанке».



Шумный новичок

Первая попытка встретиться с Чопозовым оказалась неудачной: президент федерации, только что вернувшийся из командировки в Москву, попросил перенести встречу на вечернее время и даже предложил прислать автомобиль в качестве компенсации за неудобство. В итоге договорились встретиться на следующий день.

Встреча состоялась в Спортивной школе олимпийского резерва на Туполевской, 4, где находится офис федерации. В ожидании корреспондента Чопозов сидел в холле и о чем-то беседовал с Евгением Рукавицыным — тренером действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Мимо по резиновым коврикам, чтобы не испортить лезвия коньков, ходили юные фигуристы — на льду только что закончилась тренировка. Увидев меня, Чопозов вежливо попрощался с предыдущим собеседником и повел куда-то вглубь по коридорам ледового дворца.

— Что обсуждали с Рукавицыным?

— Говорили о тренировочном процессе, как он проходит. Еще поговорили о Дмитрии Алиеве, Макаре Игнатове. Как они готовы, как они восстанавливаются и так далее.



Чопозов привел меня в конференц-зал. Предложил чай в пакетиках и растворимый кофе.

— Пока только обустраиваюсь, — как бы немного извиняясь, сказал он.

Президентом петербургской Федерации фигурного катания Чопозов стал 3 сентября, сменив на этом посту другого, казалось бы, случайного для этого спорта человека — заместителя директора военного завода имени Морозовых Игоря Карапетова. Но в отличие от Карапетова, от которого на протяжении двух лет его президентства практически ничего не было слышно, Чопозов сразу же развил максимально бурную деятельность. Во-первых, заявил, что следующий, предолимпийский чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге, хотя его очень хотела получить Москва.

— Я не буду хвастаться, но переговоры были тяжелыми, — заявил Чопозов. — Многие регионы были готовы предоставить все условия и финансирование. Но генеральный директор Всероссийской федерации фигурного катания Александр Коган выбрал Санкт-Петербург. Было очень приятно получить от него такую поддержку. Естественно, это зависело не только от меня. Нас поддержало еще и руководство Санкт-Петербурга, которое заявило о готовности провести такой турнир.



По признанию Чопозова, он предлагал двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, которая из-за пандемии не могла продолжать сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, переехать тренироваться в Санкт-Петербург. Спортсменка почти согласилась, но в последний момент решила вернуться к Этери Тутберидзе. Чопозов по-прежнему считает, что в Санкт-Петербурге ей было бы лучше. Также на фоне скандальных новостей о переходах фигуристов от одного тренера к другому он заявил о подготовке проекта трансферной системы по аналогии с футболом. Пообещал предоставить полноценный проект через год руководству Федерации фигурного катания России (ФФКР). Его идею уже раскритиковали многие прославленные отечественные фигуристы. Примерно так успел нашуметь человек, о котором еще месяц назад никто и ничего не знал.

Секрет успеха

Чопозов родился в Ессентуках — в городе, далеком от всего, что связано с хоккеем и фигурным катанием. Но в пять лет его семья переехала в Омск. Там ситуация уже была безвыходная.



— Во дворе все детишки играли в хоккей, и деваться было некуда, — вспомнил Чопозов. — Параллельно я занимался единоборствами. Это было жесткое требование моего отца. Он боксер, мастер спорта СССР. Он говорил мне: если хочешь заниматься хоккеем, будь добр заниматься и единоборствами — каждый мужчина должен уметь себя защитить. В принципе, я с этим согласен. После этого у меня была главная мечта попасть в ЦСКА, надеть эту легендарную форму. И я это сделал.

— Почему ваша карьера хоккеиста не пошла дальше?

— У меня была серьезная травма колена. Я не мог вообще тренироваться. Попытался продолжить играть в Латвии, но там уже окончательно понял, что пора завершать карьеру. Я поставил в приоритет бизнес и госслужбу.

— Сначала был бизнес, а потом госслужба или как-то параллельно эти истории происходили?

— Наш семейный бизнес — строительство, гостиницы. Мы работаем и в Крыму, и в Краснодарском крае. Я сначала вникал в финансовую систему, разбирался, как устроена экономика. Учился именно тому, что нужно на практике. А потом душа запела и захотелось поработать на государство. Моя одна из главных целей — это создать для России и региона высокие показатели. В данный момент я работаю для Санкт-Петербурга. А в целом это наша страна, потому что я патриот нашей Российской Федерации. Мне бы хотелось что-то привнести в нашу страну именно на госслужбе, именно в хозяйстве. Моя государственная служба началась как раз в Петербурге. В Невском районе я стал советником главы района. А до этого работал «Газпроме» в Ставропольском крае и Водоканале Ленобласти.



На замечание, что в политику и госслужбу на подобные должности просто так не попасть, Чопозов усмехнулся и сказал: «Понимаю, о чем вы. Сейчас все объясню».

— У меня супруга родом из Санкт-Петербурга. Она родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Дело в том, что я всю жизнь мечтал жить здесь. Я любил этот город, еще когда приезжал сюда в детстве. А советником я стал так. Я работал заместителем гендиректора Водоканала Ленобласти. В мои обязанности входила работа с органами власти. Так скажем, в определенном узком коллективе люди приняли решение поверить в меня и дать мне возможность пойти на госслужбу.

— А в Водоканал вы как попали?

— По приглашению генерального директора. Я работал в Ставропольском районе в Межрегионгазе. Показатели работы были неплохие. После этого я переехал в Питер. Есть, так скажем, дружеская история с генеральным директором Водоканала Ленобласти. Просто товарищеская история, ничего больше. И еще с некоторыми из руководителей Ленобласти. Эти люди поверили в меня и сказали: «Если ты готов, то приходи и работай, но, естественно, нужно показывать результат». Я думаю, что вся Ленинградская область знает о работе Водоканала. Мы проделали там огромную работу по объединению муниципальных водоканалов. Думаю, что регион оценил наши достижения. После этого руководитель Невского района предложил стать его советником. В качестве советника я отвечал полностью за спортивную деятельность. Затем на одном из мероприятий губернатор Новгородской области, у которого очень молодой состав правительства, тоже поверил в меня и пригласил на должность уже его советника. Я, естественно, согласился. Для меня это был большой шаг. Сейчас я являюсь только советником губернатора. Честно вам скажу, я бы хотел связать свою жизнь с Петербургом. Но так как я госслужащий и человек, который уважает работу и свою страну, я не могу просто так оставить людей. Поэтому пока я продолжаю работать в Новгородской области, помогать там и содействовать. Я там бываю каждую неделю. В основном там я тоже занимаюсь спортом, а также взаимодействием с полпредством СЗФО.



В Интернете можно найти фотографии Чопозова с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Александром (Хирургом) Залдостановым. Его президент петербургской Федерации фигурного катания называет «давнишним другом и товарищем».

— С ним мы дружим очень давно, еще со времен, когда я занимался хоккеем. Я привозил его в Ставропольский край. Мы на патриотической основе снимали фильм «Русский реактор». Я очень уважаю этого человека и очень ценю эту организацию за их патриотизм, за их деятельность для нашей страны. Я не считаю, что он перегибает палку в каких-то вопросах, а наоборот, делает все так, как и должно быть. Его поддерживает руководство страны и видит его работу и цели. Я считаю, что он делает все правильно.

Сколько должен получать фигурист

Чопозов утверждает, что пришел в фигурное катание благодаря счастливому случаю. В феврале он пришел с женой на мероприятие, где выступала команда по синхронному фигурному катанию. Этот номер так вдохновил бывшего хоккеиста, что он решил посвятить себя новому делу. Скептически замечаю, что эта история мало похожа на правду.

— Но это действительно было так! — эмоционально отреагировал Чопозов. — Мы сидели на трибунах, и когда я увидел синхронное катание, для меня это было большой восторг. Это очень красиво и эффектно.

— То есть раньше вы не видели фигурное катание?

— Видел, конечно. Но я не видел синхронное фигурное катание.

— С фигуристками наверняка встречались.

— Нет. Не удалось как-то. Может, потому что у нас были немного разные взгляды. Мы отдавали себя полностью хоккею, они — фигурному катанию. Для меня фигурное катание — это очень тонкий и аристократичный вид спорта. Мое мнение — его надо очень сильно популяризировать.

— Куда ж еще сильнее?

— Мне кажется, надо еще сильнее. Я бы хотел, чтобы это было умножено на три. Фигуристы отдают на льду свое здоровье, тратят свою жизнь. Они травмируются физически и психологически. Человек отдает этому всю свою жизнь. Вот вы сказали про Загитову. Если есть такая реакция, значит, людям нравится. Поэтому я хочу, чтобы за свой труд фигуристы получали соответствующие деньги. Понятно, что только на одном моем хотении это не получится. Это получится при хотении самих спортсменов.

— Как могут на это повлиять сами спортсмены?

— Свои трудом, своим катанием. Их катание — это зрелище.

— То есть они должны кататься еще зрелищнее?

— Нет. То, что показывают наши спортсмены, уже зрелищно, и за это люди их и любят. Но многие не знают подводные камни. Например, что многие из них получают довольно маленькие зарплаты. Гонорары наших фигуристов должны быть больше.

— Я не прошу называть конкретные имена и их зарплаты. Все примерно знаем зарплаты футболистов и хоккеистов. Во многих случаях даже известны конкретные условия контрактов. Сколько получают фигуристы, мы не понимаем. Вы говорите: «Я хочу сделать так, чтобы они получали больше». Больше, чем сколько?

— Если говорить о футболе и хоккее — совсем разные системы спорта. Но если фигуристы будут получать как футболисты и хоккеисты — это будет отлично.

Я заметил, что очень средний футболист в России может легко получать 1–1,5 млн евро в год. Чопозов не растерялся и заявил, что фигурное катание должно стремиться к тем же цифрам.

— В Петербурге работают легендарнейшие тренеры! Неужели они не заслужили таких денег? Поэтому моя задача как президента Федерации фигурного катания находить эти средства. И мы готовы. У нас есть ряд людей, которые будут спонсировать и помогать. Но один я не справлюсь с тем, о чем говорю. Это должна быть поддержка от региональных и федеральных властей, которые бы поверили в этот вид спорта, так же как в футбол или хоккей.

Чопозов заявил, что у него уже есть наработки по спонсорам, что есть конкретные люди, готовые помогать, но говорить о них он не будет до подписания официальных договоров. «Хотя я не исключаю, что это будет анонимное спонсорство», — тут же добавил он.

— Почему они не хотят рассказать о себе?

— Понимаете, какая тут ситуация. Некоторые люди могут просто не хотеть рассказывать о том, что они кому-то помогают. Есть стеснение, есть нежелание возникновения такой ситуации, когда им скажут: почему вы этим помогаете, а нам нет? Поэтому у меня в голове и в головах у моей команды есть проект, как выстроить систему. Но опять же, без поддержки региональных властей мы не сможем этого сделать. Но мы будем идти к этому. Поэтому: добро пожаловать всем, кто нам хочет помочь в этом деле. Мы готовы обсуждать любые предложения.

Я предложил сосредоточиться на более реальных вещах и перечислить три реальных дела, которые Чопозов сделал в первую очередь после своего избрания.

— Первое дело, которое я сделал, — съездил на контрольные прокаты в Москву в начале сентября. Это была важная поездка, потому что я увидел собственными глазами наших спортсменов в деле. Второй момент — мы уже привлекли некие финансы внутрь федерации. А третье дело — мы получили новый кабинет здесь, на Туполевской, 4. Теперь мы собираемся сделать ремонт за счет средств наших доброжелателей. Считаю, что это важное дело. У нас теперь есть большой кабинет, где мы сможем принимать гостей, проводить конференции. Там даже есть своя кухонька.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

