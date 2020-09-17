Подростку со СМА срочно требуется дорогая операция

Максиму 16 лет. Всю свою жизнь он и его семья борются с редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Усилия не проходят даром — подросток учится в школе, строит планы на будущее. Но болезнь не даёт о себе забывать. Сейчас мальчику нужна срочная операция, которая стоит более двух миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Артёмка» просит помочь в сборе средств на срочную операцию. Максим Масенькин, 16 лет. Спинальная мышечная атрофия 2-го типа (СМА), тяжёлый кифосколиоз. Требуется операция. Стоимость 2 278 116 руб. Собрано 337 664 руб. Не хватает 1 940 452 руб. У Максима редкое, но, как ни парадоксально это звучит, одно из самых часто встречающихся генетических заболеваний — спинальная мышечная атрофия 2-го типа (СМА). Диагноз мальчику поставили в 1 год. «В 6 месяцев после плановых прививок АКДС и полиомиелит у малыша поднялась температура, а через несколько дней пропала опора на ножки.

Через 2 месяца прививки повторили, состояние ребенка резко ухудшилось. В один год был поставлен диагноз — спинальная амиатрофия (СМА), 2 тип», — вспоминает мама Максима. С тех пор Максим и его семья сражаются с этим заболеванием, доказывая, что СМА — не приговор. Главное — не сдаваться. Жизнь Максима — это постоянные занятия ЛФК, массажи, курсы реабилитации, приём медикаментов. Родители стараются обеспечить сыну максимально полноценную жизнь. Всё это даёт результаты: Максим учится в общеобразовательной школе, проявляя способности к математике и английскому языку, у него много друзей, он строит планы на будущее — мечтает стать программистом. Но недуг не даёт о себе забывать. В 8 лет у Максима начал быстро прогрессировать сколиоз. В одной из немецких клиник ему установили магнитную растущую конструкцию, чтобы он мог развиваться соответственно своему возрасту. Два раза в год проводилась коррекция по удлинению. В 2019 году врачи сказали, что требуется срочная замена конструкции на постоянную.