Михайловскую дорогу в Парголово закроют на ремонт после жалоб жителей

Как рассказал КРТИ 10 сентября, с 12 сентября по 5 октября будет закрыт участок от дороги в Каменку до Тихоокеанской улицы, а с 5 по 15 октября — от дороги в Каменку до Заманиловской ул. «Полное закрытие движения связано с аварийным состоянием проезжей части и невозможностью организации реверсивного движения по Михайловской дороге на период производства работ, — уточняет ведомство. — Объезд на время ремонта будет осуществляться через ул. Первого Мая. Пропуск спецслужб (скорая помощь, пожарная охрана) будет осуществляться в индивидуальном порядке»,

По словам чиновников, участок до Заманиловской проводится с применением инновационного метода холодной регенерации, в основе которого лежат так называемые материалы вторичного применения. В качестве слоя основания используется грунт существующей дороги, отсева дробления доломита, цемента и специального стабилизатора. Нижний слой покрытия будет выполнен из асфальтобетонной крошки, полученной при фрезеровании ранее уложенного покрытия. В этом случае крошка и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов, а используются повторно.

О том, что ремонт запланирован на текущий год, в марте рассказал губернатор Александр Беглов. По его словам, с такой просьбой к нему неоднократно обращались местные жители.