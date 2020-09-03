Компания рэпера Антона Вателя, которая стала крупнейшим поставщиком защитных костюмов в истории Петербурга, могла заработать на ней со своими партнерами до 350 млн рублей. Наценка на миллиардный подряд для госпиталя ветеранов войн от 30 апреля 2020 года, похоже, составила более 50%. Об этом стало известно 2 сентября на заседании по делу, возбужденному в отношении СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» и ООО «Рэд стар».

Герой статьи «Фонтанки» рэпер Ватель вместе с партнерами мог заработать до 350 миллионов на рекордной поставке защитных костюмов для Госпиталя ветеранов

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Судя по данным таможенной декларации, оглашенным представителями ФАС в ходе заседания, стоимость защитных костюмов, которые «Рэд стар» предположительно отправил в госпиталь, составила 18,06 доллара за штуку (около 1344 рублей). Такая цена была заявлена при оформлении груза на границе импортером — компанией «Фармстандарт». При этом конечная цена товара по контракту с Госпиталем ветеранов — 2059 рублей, что на 50% с лишним процентов больше закупочной цены.

Стоит подчеркнуть, что термин «таможенная стоимость» включает в себя не только закупочную цену, но также затраты на транспортировку, страхование, лицензирование и другие, фактически понесенные декларантом к моменту пересечения таможенной границы.



По словам представителя «Рэд стар», костюмы компания действительно брала по личной договоренности у одного из крупнейших российских фармацевтических поставщиков — «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

Кроме того, он заявил, что наценка компании «Рэд стар» по данному контракту составила меньше 10% — а цена контракта была самая выгодная в городе. Однако документов, подтверждающих эту версию, предоставлено не было. В качестве аргумента представитель поставщика привел лидера рынка медицинских изделий — компанию «Дельрус», которая предлагала те же самые костюмы за 2520 рублей. И отметил, что если бы не было компании «Рэд стар», город потратил бы на закупку на 230,5 млн больше. В «Фармстандарте» на письмо «Фонтанки» с просьбой прояснить ситуацию с этой закупкой не ответили.

Как уже писала «Фонтанка», основной вид деятельности фирмы-поставщика, ООО «Рэд стар», — «Деятельность рекламных агентств». На момент заключения контракта из нескольких десятков его других кодов ОКВЭД не было ничего даже приблизительно медицинского. И лишь спустя три недели после получения миллиардного контракта, 21 мая, «Рэд стар» добавил себе в список видов деятельности код 46.46.2 «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях». Ни до, ни после этого контракта «Рэд стар», судя по данным сайта Госзакупок, больше не заявлялась ни на одну госзакупку.



По словам представителя компании, конкурс на поставку 500 тыс. костюмов фирма выиграла, потому что предложила наименьшую цену контракта и подходящие заказчику сроки. В его изложении ситуация выглядела так: понимая, что в городе катастрофически не хватает костюмов, «Рэд стар» договорилась с «Фармстандартом» о бронировании полумиллиона защитных костюмов, не предоставив при этом никаких гарантий, кроме устных. Затем 21 апреля обратилась в петербургский комитет по здравоохранению с коммерческим предложением, а 22 апреля — в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

При этом по документам масштабный конкурс проводился самим госпиталем в формате закупки у единственного поставщика, и основные вопросы к руководителю госпиталя Максиму Кабанову как раз и заключались в том, почему он решил, что фирма рэпера Вателя, не имевшая никакого опыта и даже не являвшаяся по заявленным кодам ОКВЭД торговцем медпродукцией, — действительно единственный поставщик данного товара.

Петербургское управление ФАС возбудило дело о поставках в госпиталь средств защиты врачей более чем на миллиард после того, как изучило объяснения руководства госпиталя о подноготной миллиардных контрактов. По данным ведомства, в действиях медучреждения при заключении контракта с ООО «Рэд стар» были выявлены признаки нарушения закона.



Сейчас рассмотрение дела все еще продолжается. Следующее заседание назначено на 5 октября.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

